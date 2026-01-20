Pd Toscana: “Ingiusta la contestazione ai Vigili del Fuoco di Pisa, piena solidarietà per il gesto di raccoglimento”

Written by admin• 1:27 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di Simone Bezzini, capogruppo Pd in Consiglio regionale, e Matteo Trapani, consigliere regionale Pd.

«Esprimiamo forte preoccupazione e piena solidarietà ai Vigili del Fuoco di Pisa coinvolti nella contestazione avanzata dal Ministero dell’Interno per il gesto di raccoglimento compiuto durante la manifestazione del 22 settembre scorso». Lo dichiarano Simone Bezzini, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, e Matteo Trapani, intervenendo sulla vicenda che riguarda alcuni operatori dei Vigili del Fuoco.

Nel corso della manifestazione pacifica, i vigili si erano inginocchiati in segno di raccoglimento per i bambini vittime di Gaza. Un gesto «silenzioso e simbolico di solidarietà e fratellanza» che, secondo gli esponenti Pd, non può essere oggetto di censura. «La reazione del Viminale è inquietante e colpisce un atto di umanità: chiediamo che venga ritirata quanto prima», sottolineano.

Bezzini e Trapani richiamano inoltre la tradizione della Toscana nella difesa dei diritti, dell’accoglienza e della libertà di espressione, ribadendo l’impegno delle istituzioni regionali a promuovere pace, legalità e convivenza civile. «Il gesto compiuto a Pisa va letto anche alla luce del protocollo quinquennale rinnovato nel 2024 tra Ministero dell’Interno, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV e UNICEF Italia per la promozione dei diritti dei bambini», aggiungono.

«In quella cornice – concludono – l’atto di raccoglimento rappresenta un’espressione di rispetto per la vita e la dignità umana di fronte a migliaia di vittime innocenti».

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Gennaio 20, 2026