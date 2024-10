Confapi Pisa e del Tirreno presenta l’evento “MONDO IMPRESA”

Scritto da admin• 3:11 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

Contrattazione collettiva e premio di risultato – Un binomio vincente per l’attrattività e la crescita delle imprese

PISA – Confapi Pisa e del Tirreno, in collaborazione con la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, organizza l’evento “MONDO IMPRESA: Contrattazione collettiva e premio di risultato – Un binomio vincente per rendere le imprese più attrattive e favorirne la crescita”. L’incontro si svolgerà mercoledì 16 ottobre alle 14:45 presso la Sala Pacinotti della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, in Piazza V. Emanuele II n. 5, Pisa.

Tra i partecipanti, saranno presenti l’Assessora regionale Alessandra Nardini e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali. L’evento è stato riconosciuto per l’erogazione di crediti formativi dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, dei Commercialisti e degli Avvocati.

I saluti istituzionali saranno a cura di Luigi Pino, Presidente di Confapi Toscana e Pisa e del Tirreno, e di Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, insieme ai rappresentanti degli Ordini professionali coinvolti. Durante l’incontro, ci sarà anche uno spazio dedicato alle testimonianze delle imprese, che condivideranno le loro esperienze riguardo alla contrattazione collettiva e all’applicazione del premio di risultato.

