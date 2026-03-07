Civico 131 di Barbara Cerri: prima presentazione a Pisa alla SMSBiblio

Written by Redazione• 3:21 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Una storia ambientata a Pisa, nel quartiere Stazione, che parte da un civico qualunque e diventa un mondo: arriva in città Barbara Cerri con Civico 131, romanzo corale che racconta un condominio in un quartiere segnato da un degrado “lento e ostinato”, ma anche da relazioni capaci di rimettere in moto un senso di comunità.

La protagonista è Giuliana, neopensionata senza marito né figli, dal carattere spigoloso. Compra casa al civico 131 “per principio”: non sarà la paura a decidere dove e come vivere. Eppure dietro quella porta non trova il caos che immaginava, ma un microcosmo vivo e imprevedibile: vicini, incontri, piccoli attriti, gesti minimi che – passo dopo passo – incrinano la sua corazza. È qui che il romanzo apre il suo centro: il “noi”, non come parola d’effetto ma come pratica quotidiana, fatta di inciampi, convivenza e cambiamento.

Non a caso l’autrice definisce così l’orizzonte del libro: «Questo libro ha un sogno: dare alla parola “noi” un significato assoluto che non abbia necessità, per acquisire senso, della contrapposizione con un “loro”. Un noi che comprenda, si lasci coinvolgere, partecipi e nel quale nessuna forma di vita sia estranea e straniera».

Un’idea che, secondo l’editrice, coincide profondamente con la linea culturale di MdS: «Questo romanzo esprime, con ironia e una visione acuta, quella che è esattamente la visione del mondo della nostra casa editrice: un vero e proprio manifesto letterario». Con una scrittura ritmata, ironica e cinematografica, Civico 131 racconta l’integrazione senza retorica, attraverso una storia concreta e contemporanea, radicata in luoghi riconoscibili della città.

Per Barbara Cerri è il primo romanzo per adulti: l’autrice è già nota per titoli dedicati ai più giovani. Il libro nasce da un racconto presentato al concorso MdS Editore “Area Protetta”, e da quel seme si è sviluppato fino alla forma del romanzo corale.

Dettagli dell’incontro

Prima presentazione a Pisa

Venerdì 13 marzo – ore 17.15

SMSBiblio, Via San Michele degli Scalzi 178 – Pisa

Dialogano con l’autrice Sara Ferraioli e Sandro Tomasello

Letture a cura di Daniela Bertini

Crediti editoriali

Copertina: Marco Carmassi e Greta Paoli.

Civico 131 è un libro che sa far sorridere, riflettere e restare addosso: un romanzo che non può mancare in ogni casa.

