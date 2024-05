Cinque straordinari musicisti per il Festival Fanny Mendelssohn

Scritto da Antonio Tognoli• 3:07 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

Appuntamento alla Pieve di San Casciano venerdì 10 Maggio alle ore 21

CASCINA – È con grande gioia che anche quest’anno l’Associazione Fanny Mendelssohn porta uno dei suoi concerti, organizzati grazie al contributo di Fondazione Pisa e di Unicoop Firenze, nella bellissima Pieve di San Casciano nel Comune di Cascina.

Venerdì 10 maggio alle ore 21 la splendida Pieve, in stile romanico pisano, sorta già nel 970 e successivamente ristrutturata alla fine del XII secolo, risuonerà della musica di Giancluca Sulli al clarinetto, Ettore Pellegrino e Antonio Scolletta al violino, Luigi Gagliano alla viola e Andrea Crisante al violoncello. Sono i Cameristi dell’I.S.A., complesso formato dalle prime parti dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, ensemble di grandissimo valore artistico sia per la qualità dei musicisti che lo compongono che per la particolarità dei programmi musicali che sono soliti proporre grazie anche al loro particolare organico. Le produzioni dei Cameristi, oltre che nel cartellone dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, hanno trovato ospitalità in importanti stagioni concertistiche italiane, sempre con grande successo di pubblico e di critica. Di organico variabile, l’ensemble dei Cameristi dell’I.S.A. affronta un repertorio che spazia dal barocco alla musica contemporanea : infatti il complesso è stato più volte protagonista di prime esecuzioni assolute di lavori di cui è stato destinatario.

Dedicato interamente a Wolfgang Amadeus Mozart il concerto di venerdì prossimo. Al duo per violino e viola K 423, composto nell’estate 1783, seguirà l’esecuzione del Quintetto per clarinetto e archi K 581, composto a Vienna due anni prima della morte del grande compositore, in un periodo di gravissime ristrettezze economiche. Niente di tutto ciò si percepisce in questa splendida composizione, scritta per l’amico clarinettista Antonio Stadler, una pietra miliare del repertorio di questo strumento e, più in generale, uno dei vertici della produzione cameristica mozartiana. In un equilibrio perfetto, il quartetto d’archi esalta il ruolo solistico del clarinetto senza tuttavia ridursi ad una semplice funzione di accompagnamento: le voci di clarinetto e archi si intrecciano in questa meravigliosa composizione in un dialogo amabile e delicato.

Un grazie particolare all’Assessore alla Cultura del Comune di Cascina Bice Del Giudice e a Don Elio, parroco della bellissima Pieve.

Il Festival Internazionale Fanny Mendelssohn gode del patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina, della preziosa collaborazione di ADSI Delegazione Dimore Pisane e Associazione Dimore Storiche Italiane sezione Toscana e del sostegno di Confartigianato Imprese Pisa, EDI Progetti e Mercatopoli.

