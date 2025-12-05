Il Fratres Perignano affronta la Lucchese, sfida complicata

Pisa (venerdì, 5 dicembre 2025) — Fra venerdì 5 dicembre e domenica 7 dicembre si terranno tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre dell’hinterland pisana.
di Leonardo Miraglia
Questi gli incontri programmati:
Serie D, girone D
XV giornata
|7/12, 14:30
|Sant’Angelo
|Tuttocuoio 1957
Eccellenza, girone A
XV giornata
|7/12, 14:30
|Cenaia 1969
|Massese 1919
|7/12, 14:30
|Fratres Perignano 2019
|Lucchese Calcio
|7/12, 14:30
|Fucecchio
|San Giuliano
Promozione, girone A
XIII giornata
|7/12, 14:30
|Urbino Taccola
|Fortis Juventus 1909
Promozione, girone B
XIII giornata
|6/12, 14:30
|Colli Marittimi
|Atletico Maremma
|7/12, 14:30
|Cuoiopelli
|Sancascianese Calcio
|7/12, 14:30
|Ginestra Fiorentina
|Saline
|7/12, 14:30
|Mobilieri Ponsacco
|Cerbaia
|7/12, 14:30
|San Miniato Basso Calcio
|Invictasauro
Prima Categoria, girone A
XII giornata
|7/12, 14:30
|Migliarino Vecchiano
|Folgor Marlia 1905
|7/12, 14:30
|Mulazzo
|Calci 2016
Prima Categoria, girone B
XII giornata
|7/12, 14:30
|Atletico Spedalino
|Stella Rossa
|7/12, 14:30
|Bellaria Cappuccini
|Casale Fattoria 2001
|7/12, 14:30
|Marginone 2000
|Fornacette Casarosa
|7/12, 14:30
|San Miniato
|CQS Tempio Ghizzano
|7/12, 14:30
|Staffoli
|Montagna Pistoiese
Prima Categoria, girone D
XII giornata
|7/12, 14:30
|Acciaiolo Calcio
|Venturina Calcio
|7/12, 14:30
|Capannoli San Bartolomeo
|Atletico Etruria
|7/12, 14:30
|Geotermica
|Ponsacco 1920
|7/12, 14:30
|Pecciolese
|Forcoli Calcio 1921
|7/12, 14:30
|Pomarance
|Monterotondo
|7/12, 14:30
|Vada 1963
|Selvatelle
Seconda Categoria, girone G
XII giornata
|7/12, 14:30
|Atletico Cascina
|Sextum Bientina
|7/12, 14:30
|Capanne Calcio 1989
|Santa Maria a Monte
|7/12, 14:30
|Castelfranco Calcio
|San Prospero Navacchio
|7/12, 14:30
|Corazzano
|Pontasserchio
|7/12, 14:30
|Crespina Calcio
|Sanromanese Valdarno
|7/12, 14:30
|La Corte
|Porta a Lucca
|7/12, 14:30
|Pisa Ovest
|Tirrenia
Seconda Categoria, girone H
XII giornata
|7/12, 14:30
|Castelnuovo Val di Cecina
|Palazzi Calcio
|7/12, 14:30
|Terricciola 1975
|Campese 1969
|7/12, 14:30
|Volterrana 2016
|Montenero
Terza Categoria, Pisa – girone A
X giornata
|7/12, 14:30
|Filettole Calcio
|Antonio Bellani
|7/12, 14:30
|Golena d’Arno
|Fabbrica Calcio 2024
|7/12, 14:30
|Lajatico
|Ponteginori 1929
|7/12, 14:30
|Marinese 1925
|Scintilla 1945
|7/12, 14:30
|Montefoscoli Calcio
|Legoli 1994
|7/12, 14:30
|Nuova Popolare CEP
|Atletico Pisa
|7/12, 14:30
|Sporting Volterra
|Amatori Saline
|riposa
|San Frediano Calcio
Terza Categoria, Pisa – girone B
X giornata
|7/12, 14:30
|Atletico Le Melorie
|Gavena Giovani
|7/12, 14:30
|Cerretti FC
|Via di Corte
|7/12, 14:30
|Città di Montopoli
|Stella Azzurra
|7/12, 14:30
|La Borra
|Santacroce Calcio
|7/12, 14:30
|Monteserra
|Marciana 2.0
|7/12, 14:30
|Perignano
|La Fornace
|7/12, 14:30
|Ponte a Elsa 2005
|Castel del Bosco
|7/12, 14:30
|Zambra San Vico
|Treggiaia
Terza Categoria, Livorno – girone unico
X giornata
|7/12, 14:30
|Giovani Atleti Tancredi
|Monteverdi 2006
|7/12, 14:30
|Sasso Pisano
|Campiglia 1914
Terza Categoria, Lucca – girone B
X giornata
|5/12, 20:45
|Sporting Forte dei Marmi PS
|Pappiana
Info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Dicembre 5, 2025