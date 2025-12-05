Written by Dicembre 5, 2025 1:00 pm Nuova Categoria, Calcio dilettanti

Il Fratres Perignano affronta la Lucchese, sfida complicata

Pisa (venerdì, 5 dicembre 2025) — Fra venerdì 5 dicembre e domenica 7 dicembre si terranno tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre dell’hinterland pisana.

di Leonardo Miraglia

Questi gli incontri programmati:

Serie D, girone D

XV giornata

7/12, 14:30Sant’AngeloTuttocuoio 1957

Eccellenza, girone A

XV giornata

7/12, 14:30Cenaia 1969Massese 1919
7/12, 14:30Fratres Perignano 2019Lucchese Calcio
7/12, 14:30FucecchioSan Giuliano

Promozione, girone A

XIII giornata

7/12, 14:30Urbino TaccolaFortis Juventus 1909

Promozione, girone B

XIII giornata

6/12, 14:30Colli MarittimiAtletico Maremma
7/12, 14:30CuoiopelliSancascianese Calcio
7/12, 14:30Ginestra FiorentinaSaline
7/12, 14:30Mobilieri PonsaccoCerbaia
7/12, 14:30San Miniato Basso CalcioInvictasauro

Prima Categoria, girone A

XII giornata

7/12, 14:30Migliarino VecchianoFolgor Marlia 1905
7/12, 14:30MulazzoCalci 2016

Prima Categoria, girone B

XII giornata

7/12, 14:30Atletico SpedalinoStella Rossa
7/12, 14:30Bellaria CappucciniCasale Fattoria 2001
7/12, 14:30Marginone 2000Fornacette Casarosa
7/12, 14:30San MiniatoCQS Tempio Ghizzano
7/12, 14:30StaffoliMontagna Pistoiese

Prima Categoria, girone D

XII giornata

7/12, 14:30Acciaiolo CalcioVenturina Calcio
7/12, 14:30Capannoli San BartolomeoAtletico Etruria
7/12, 14:30GeotermicaPonsacco 1920
7/12, 14:30PeccioleseForcoli Calcio 1921
7/12, 14:30PomaranceMonterotondo
7/12, 14:30Vada 1963Selvatelle

Seconda Categoria, girone G

XII giornata

7/12, 14:30Atletico CascinaSextum Bientina
7/12, 14:30Capanne Calcio 1989Santa Maria a Monte
7/12, 14:30Castelfranco CalcioSan Prospero Navacchio
7/12, 14:30CorazzanoPontasserchio
7/12, 14:30Crespina CalcioSanromanese Valdarno
7/12, 14:30La CortePorta a Lucca
7/12, 14:30Pisa OvestTirrenia

Seconda Categoria, girone H

XII giornata

7/12, 14:30Castelnuovo Val di CecinaPalazzi Calcio
7/12, 14:30Terricciola 1975Campese 1969
7/12, 14:30Volterrana 2016Montenero

Terza Categoria, Pisa – girone A

X giornata

7/12, 14:30Filettole CalcioAntonio Bellani
7/12, 14:30Golena d’ArnoFabbrica Calcio 2024
7/12, 14:30LajaticoPonteginori 1929
7/12, 14:30Marinese 1925Scintilla 1945
7/12, 14:30Montefoscoli CalcioLegoli 1994
7/12, 14:30Nuova Popolare CEPAtletico Pisa
7/12, 14:30Sporting VolterraAmatori Saline
riposaSan Frediano Calcio

Terza Categoria, Pisa – girone B

X giornata

7/12, 14:30Atletico Le MelorieGavena Giovani
7/12, 14:30Cerretti FCVia di Corte
7/12, 14:30Città di MontopoliStella Azzurra
7/12, 14:30La BorraSantacroce Calcio
7/12, 14:30MonteserraMarciana 2.0
7/12, 14:30PerignanoLa Fornace
7/12, 14:30Ponte a Elsa 2005Castel del Bosco
7/12, 14:30Zambra San VicoTreggiaia

Terza Categoria, Livorno – girone unico

X giornata

7/12, 14:30Giovani Atleti Tancredi Monteverdi 2006
7/12, 14:30Sasso PisanoCampiglia 1914

Terza Categoria, Lucca – girone B

X giornata

5/12, 20:45Sporting Forte dei Marmi PSPappiana

Info tratte da www.tuttocampo.it

