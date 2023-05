“Cinema & Cartoons”, la Corale Cascinese si esibisce al Polo Tecnologico di Navacchio

Scritto da admin• 6:38 pm• Cascina, Spettacolo, Tutti

NAVACCHIO – Dall’allegria di “Bellezze in bicicletta” a un medley di brani dalla colonna sonora de “Il Re Leone”, il programma musicale del concerto a cura della Corale Polifonica Cascinese, che si terrà venerdì 26 maggio alle ore 21 nell’auditorium del Polo Tecnologico di Navacchio, ci condurrà in un viaggio tra musica, cinema, cartoons… e un pizzico di innovazione!

Uno spettacolo per tutti, bambini compresi, che ci coinvolgerà, ci emozionerà e ci divertirà, organizzato dalla Corale Polifonica Cascinese, una delle associazioni più longeve ed attive che operano nel comune di Cascina per promuovere la valorizzazione e la diffusione della cultura corale, in collaborazione con il Polo Tecnologico di Navacchio, altra eccellenza del territorio cascinese, hub toscano per l’innovazione e la trasformazione digitale, che vede oltre 700 occupati ad elevata specializzazione e 60 tra imprese e centri di competenza scientifico-tecnologica.

La serata vedrà anche una raccolta fondi a favore del gruppo Donatori di Sangue Fratres, gruppo Fratres Pisa e Cascina. Una bella occasione da non perdere che unisce buona musica, cultura dell’innovazione e sociale. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

