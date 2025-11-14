Cimitero suburbano: completati i lavori al forno crematorio: ripartono le attività di cremazione

Written by admin• 3:22 pm• Pisa, Attualità

PISA – Riprenderanno lunedì 17 novembre le attività di cremazione presso il forno crematorio del cimitero Suburbano di Pisa, in via Pietrasantina.

Il servizio era stato sospeso lo scorso 18 ottobre per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto, intervento finanziato dal Comune di Pisa con 90 mila euro.

Nei giorni scorsi il forno è stato rimesso in funzione per la fase di preriscaldamento e sono state completate le ultime operazioni di pulizia e verifica tecnica, necessarie per garantire la piena operatività e la sicurezza del servizio.

