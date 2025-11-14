Giornate Fibonacci: il programma delle iniziative. Pisa celebra Leonardo Pisano

Written by admin• 4:10 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Pisa torna a celebrare uno dei suoi figli più illustri, Leonardo Pisano detto il Fibonacci, con una serie di iniziative che avranno come data centrale il 23 novembre, giorno convenzionale della sua nascita. Secondo la modalità americana, infatti, la datazione 11/23, corrisponde ai primi numeri della celebre sequenza numerica indicata dal celebre autore del “Liber Abbaci”.

Il programma delle iniziative è stato presentato questa mattina a Palazzo Gambacorti con una conferenza stampa alla presenza di Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa, Federico Poloni dell’Università di Pisa, Elisa Guidi della Scuola Normale Superiore, Gianni Lucchesi, artista, Silvia Voliani, del Centro Sociologico di Pisa, Raffaele Zortea delle Mura di Pisa, Simone Isacco Maria Pratelli dell’Archivio di Stato, Giorgio Ventura, autore del libro “Il Teorema di Fibonacci – Un giallo medievale”, Sara Ferraioli di MdS Editore, e Claudio Francesconi, curatore della mostra Unfraimed.

Da alcuni giorni, intanto, è esposta nella centrale piazza dei Cavalieri la scultura “Operae” realizzata dall’artista Gianni Lucchesi, in omaggio a Fibonacci, e collocata di fronte alla Scuola Normale Superiore. L’opera, alta 13 metri, è costituita da “12 blocchi di cemento che si innalzano seguendo la sequenza aurea alla cui sommità è posizionata a grandezza naturale la scultura di un uomo seduto con lo sguardo verso l’orizzonte”.

“Il successo delle giornate dedicate a Fibonacci, istituite nel 2019, è costantemente aumentato nel tempo – dichiara l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini – tanto che quest’anno abbiamo previsto una “anteprima” con la collocazione dell’opera di Gianni Lucchesi, in Piazza dei Cavalieri. Il programma di quest’anno si svolgerà dal 21 al 24 novembre e i temi trattati sono i più disparati a dimostrazione di quanto la successione di Fibonacci, il numero aureo e la sua rivoluzione conoscitiva si manifestino in modo spettacolare nei vari campi del sapere, della creatività umana, nell’armonia della natura. Pisa, anche grazie a uomini di genio come Leonardo Pisano, è sempre stata protagonista in ogni processo innovativo, rivelandosi nel tempo città dei saperi scientifico tecnologici e delle scienze umanistiche. Ad essa si legano nomi grandissimi di origine pisana o che comunque hanno attinto alle sue profonde radici culturali e noi, come nel caso di Fibonacci, abbiamo il dovere di ricordare e onorare coloro che l’hanno resa famosa nel mondo per guardare al nostro futuro attingendo sempre al suo glorioso passato”.

Il programma delle celebrazioni comprende venerdì 21 novembre la conferenza dal titolo “Dal numero alla bellezza. L’eredità di Fibonacci nell’arte” (ore 15.00, palazzo Gambacorti), la proiezione artistica in Legge di banchi (ore 17.00), l’installazione dell’opera “PHI” dell’artista Owen Mc Ateer ai Bagni di Nerone (ore 17.30).

Sabato 22 novembre il convegno “Fibonacci: il matematico di Pisa” alla Domus Mazziniana (ore 15.00).

Domenica 23 novembre la presentazione del libro “Il teorema di Fibonacci. Un giallo medievale” di Giorgio Ventura all’Archivio di Stato (ore 16.00). Prevista per domenica 23 novembre anche l’apertura gratuita delle Mura di Pisa per residenti del Comune di Pisa e per gli studenti dell’Università di Pisa.

Infine, lunedì 24 novembre l’incontro con gli studenti alla Cittadella Galileiana (ore 10.30) e la tavola rotonda “Fibonacci: la matematica attraverso il Mediterraneo” in palazzo Gambacorti (ore 17.00).

Le Giornate Fibonacci sono organizzate dal Comune di Pisa, assessorato al turismo, in collaborazione con l’Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Archivio di Stato, Museo degli Strumenti per il calcolo.

IL PROGRAMMA

Venerdì 21 Novembre

ore 15:00

Sala Baleari di Palazzo Gambacorti – Piazza XX Settembre, 1

Conferenza inaugurale delle “Giornate Fibonacci”: “Dal numero alla bellezza – l’eredità di Fibonacci nell’arte”

Saluti Istituzionali:

Paolo Pesciatini – Assessore al turismo Comune di Pisa

Interventi:

Claudio Francesconi – Curatore della mostra Unframed

Presentazione dell’installazione di Owen McAteer

Sara Taglialagamba – Storica dell’arte

“Leonardo, Pacioli e la sezione aurea: armonia e proporzione nella visione rinascimentale” un approfondimento sui rapporti tra arte, matematica e bellezza, dal De Divina Proportione ai codici leonardiani.

Marco Maiocchi

“La serie di Fibonacci intorno a noi”

Gianni Lucchesi – Scultore autore “OPERAE”

Owen McAteer – Artista autore di “PHI”

Elisa De Bernardi – Presidente dell’Associazione EstOvestEst

ore 17:00

Logge dei Banchi

Inaugurazione della proiezione artistica dedicata a Fibonacci

21-22-23 novembre

Ore 17:30

Terme romane note come “Bagni di Nerone”

Inaugurazione dell’installazione “PHI” dell’artista Owen Mc Ateer

Proiezione del video sull’opera di Fibonacci dal 21 al 24 novembre dalle ore 17:30 alle ore 24:00

Sabato 22 Novembre,

ore 15:00

Domus Mazziniana – Via Massimo D’Azeglio, 14

Convegno “Fibonacci: il matematico di Pisa”

A cura del Centro sociologico Italiano di Pisa

Saluti Istituzionali:

Paolo Pesciatini – Pietro Finelli – Tommaso Esposito

Relatori:

Anna Checcoli Marjani Mazzantini – Fibonacci, i numeri, le leggi sacre dell’universo

Paolo Ercolani – Da Leonardo Fibonacci all’intelligenza Artificiale dei giorni nostri

Stefano Fava – Fibonacci e letteratura medievale: la matematica della poesia

Giorgio Piccaia – La regola aurea e la sequenza di Fibonacci nell’arte

Giovanni Ranieri Fascetti – La Libera Muratoria operativa ai tempi di Fibonacci

Domenica 23 Novembre

ore 16:00

Archivio di Stato – Lungarno Mediceo, 17

Presentazione del libro di Giorgio Ventura

“Il teorema di Fibonacci – Un giallo medievale” MdS Editore.

Con Jaleh Bahrabadi e Silvia Belli che intervista l’autore

Apertura gratuita delle Mura per residenti nel comune di Pisa e studenti dell’Università di Pisa.

Lunedì 24 Novembre

ore 10:30

Padiglione C1, Cittadella Galileiana

Fibonacci incontra le scuole: seminari per gli studenti.

Con Silvia Benvenuti e Gian Marco Todesco e il personale del Museo degli strumenti per il calcolo

ore 17:00

Sala Baleari di Palazzo Gambacorti – Piazza XX Settembre, 1

Tavola rotonda “Fibonacci: la matematica attraverso il Mediterraneo”

Con la partecipazione di: Djamil Aissani – Universitè de Bèjaia

Raffaele Danna – Scuola Superiore S. Anna

Modera: Fabio Gadducci

Università di Pisa

Last modified: Novembre 14, 2025