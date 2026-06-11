Pontedera, sei fasciatoi donati al reparto di Ostetricia, nido e neonatologia del “Lotti”

Written by Redazione• 10:06 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Un gesto di gratitudine e solidarietà per restituire, almeno in parte, l’affetto e le cure ricevute in un momento speciale. Il personale del reparto di Ostetricia, nido e neonatologia dell’ospedale “Lotti” di Pontedera ringrazia Dario Fusi e Irene Panicucci, genitori del piccolo Mattia, nato al punto nascita pontederese lo scorso 4 dicembre, per la donazione di sei fasciatoi destinati alla struttura.

In occasione del battesimo del loro bambino, Dario e Irene hanno scelto di trasformare una giornata di festa in un gesto concreto di vicinanza al reparto, donando strumenti utili a migliorare il comfort e l’assistenza quotidiana dedicata ai neonati e alle loro famiglie.

Una scelta generosa e significativa, nata dal desiderio di esprimere riconoscenza per la professionalità, l’attenzione e le cure ricevute durante la nascita del piccolo Mattia.

Medici, ostetriche, infermieri, operatori socio sanitari e tutto il personale del reparto hanno espresso profonda gratitudine per la sensibilità dimostrata dalla famiglia e per aver scelto di condividere la gioia di un momento così importante con l’ospedale.

Alla consegna dei fasciatoi erano presenti Claudia Maggi, direttrice di Pediatria e neonatologia, Martha Traupe, ostetrica dell’area Materno infantile, Monica Guarguagli, coordinatrice infermieristica della Pediatria, Greta Ghio, ostetrica, e il personale del reparto di Ostetricia e ginecologia.

Last modified: Giugno 11, 2026