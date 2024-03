Chiusura al traffico del Lungomare di Marina di Pisa: nuove regolamentazioni per favorire la pedonalizzazione

Scritto da admin• 9:26 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Dal 31 marzo, il lungomare di Marina di Pisa sarà chiuso al traffico veicolare nei giorni festivi e nelle domeniche, nonché in alcuni giorni infrasettimanali, dalle 14:00 alle 20:00, fino al 9 giugno.

L’ordinanza della Polizia Municipale prevede la chiusura di diverse strade, come via Padre Agostino da Montefeltro, piazza Sardegna, via Repubblica Pisana e altri tratti specifici.

Durante il periodo di chiusura, sarà vietata la circolazione e la sosta dei veicoli, con rimozione coatta. Tuttavia, sarà consentito il transito dei ciclomotori e dei motocicli in determinate zone, mentre i velocipedi potranno circolare sulla pista ciclabile a passo d’uomo. Inoltre, sulle strade laterali che si collegano al lungomare sarà permesso il doppio senso di circolazione.

Last modified: Marzo 30, 2024