Chiuso per un giorno l’asilo nido di San Rossore per problemi al controsoffitto

Scritto da admin• 7:05 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – L’asilo nido a gestione indiretta Nido d’Infanzia San Rossore a Pisa è rimasto chiuso per l’intera giornata di martedì 27 febbraio.



Durante la notte, a causa delle intense precipitazioni, si è verificata la caduta di due elementi leggeri del controsoffitto in una parte limitata della struttura, causando l’ingresso di acqua in un’aula dell’asilo, inclusa la zona cucina. Per garantire la verifica del corretto funzionamento della cucina e dei quadri elettrici, l’asilo nido è stato chiuso per la giornata, e le famiglie sono state tempestivamente informate della chiusura precauzionale. I tecnici comunali non hanno individuato problemi strutturali.

Il vicesindaco Raffaele Latrofa, responsabile dell’edilizia scolastica, ha visitato immediatamente l’asilo nido insieme ai tecnici comunali dopo essere stato informato dell’incidente. I tecnici hanno escluso problemi strutturali al controsoffitto, individuando piuttosto infiltrazioni nel solaio causate da un cattivo drenaggio delle acque piovane. Sono stati avviati immediatamente interventi di riparazione da parte dell’impresa incaricata della manutenzione degli edifici scolastici, al fine di ripristinare il controsoffitto e garantire la riapertura della struttura già dalla giornata successiva.

Non sono stati segnalati problemi al funzionamento della cucina né ai quadri elettrici. Tuttavia, per precauzione, una piccola area sotto la zona interessata dalle infiltrazioni rimarrà interdetta nella giornata successiva, consentendo il completo asciugamento del solaio. Il vicesindaco si scusa per l’inconveniente causato alle famiglie dalla sospensione del servizio nell’arco della giornata.

Last modified: Febbraio 27, 2024