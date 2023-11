Chiusi molti plessi scolastici in Provincia per il Maltempo

Scritto da admin• 8:33 pm• Pisa, Cronaca, Cronaca, Pontedera, Tutti, Tutti

PISA – Scuole chiuse venerdì 3 dicembre, a Pontedera. Lo ha deciso il sindaco di Pontedera Matteo Franconi.



“In ragione degli sviluppi del fronte temporalesco in atto e delle previsioni per la notte informo che per ragioni di prudenza e a fini precauzionali sto predisponendo la sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole di Pontedera per il giorno venerdì 3 novembre 2023“, ha annunciato il primo cittadino di Pontedera.



Plessi scolastici chiusi anche a Calcinaia, Casciana Terme Lari, Palaia, Volterra, Ponsacco, San Miniato, Montopoli Valdarno, Santa Croce sull’Arno, Bientina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Montecatini Valdicecina.

