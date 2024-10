Chirurgia refrattiva di precisione: l’avanguardia della San Rossore Eye Unit con Foresight

Scritto da admin• 1:44 pm• Pisa, Attualità

PISA – La San Rossore Eye Unit, unico centro in Italia dotato del software Foresight di SCHWIND, utilizza un archivio vasto di dati su trattamenti corneali per migliorare la chirurgia refrattiva laser. Questo software, sviluppato in Germania, collabora con il chirurgo oculista per determinare il miglior intervento per ogni paziente, visualizzando in modo virtuale l’aspetto finale della cornea post-intervento.



Grazie all’intelligenza artificiale integrata, Foresight consente di esplorare diverse opzioni di trattamento e di personalizzare le procedure, ottimizzando i risultati visivi, specialmente in casi complessi come cheratocono e cicatrici corneali.

Il funzionamento del software si basa sulla creazione di una replica virtuale della cornea del paziente, utilizzando dati topografici. Questa replica permette di calcolare e visualizzare la forma corneale prevista dopo l’ablazione laser. Con Foresight, la Casa di Cura San Rossore dimostra il suo impegno per l’innovazione medica, affiancando piattaforme laser avanzate come il VISUMAX 800 e l’AMARIS 1050. Questo approccio consente di pianificare e validare i trattamenti in modo preciso, trasformando l’arte della chirurgia refrattiva in un processo più oggettivo e personalizzato.

Last modified: Ottobre 31, 2024