Written by Marzo 13, 2026 3:33 pm Pisa SC

Como – Pisa, tutte le info sui biglietti

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PISA – Il Como 1907 informa che è attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Como-Pisa, in programma domenica 22 marzo 2026 (ore 12.30) allo Stadio “Sinigaglia”.

Ai tifosi nerazzurri è stato destinato il settore ospiti (980 posti); su disposizione delle Autorità competenti potranno acquistare biglietti in questo settore soltanto i possessori di Tessera del Tifoso della Società Pisa Sporting Club. I residenti nella Provincia di Pisa non potranno acquistare biglietti negli altri settori dello stadio.

I biglietti saranno disponibili sulla piattaforma tickets.comofootball.com al prezzo di 35 euro.

Last modified: Marzo 13, 2026
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