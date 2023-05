Ylenia Zambito (Pd): “Abbiamo portato al ballottaggio una destra che sembrava imbattibile”

Scritto da admin• 4:15 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Quello che ci dice il secondo turno è che il candidato di centrosinistra Paolo Martinelli è rimasto in corsa fino a poche sezioni mancanti e benché al ballottaggio si vince o si perde, possiamo dire che da questa esperienza un nuovo progetto può essere portato avanti. In politica non conta solo governare, ma è importante avere anche una capacità di costruire“, afferma Ylenia Zambito deputata Pd.

“Del resto la destra sembrava imbattibile fino a pochi mesi fa, ma l’abbiamo portata al ballottaggio e fino all’ultimo ha dovuto sudare per vincere, grazie anche alla spinta di 551 volontarie e volontari, molti dei quali assai giovani, che si sono spesi senza sosta. Non è affatto poco se consideriamo che Conti ha comunque costruito un buon consenso personale in questi anni, riuscendo a capitalizzare i progetti e quanto di buono era stato progettato dalla giunta precedente. Gli auguro buon lavoro e che possa avere la fortuna che lo ha accompagnato fino ad oggi, la stessa che auguro a Pisa. In Consiglio comunale il centrosinistra ha persone valide, lavoriamo per una bella opposizione con lo spirito positivo che ha caratterizzato la nostra campagna elettorale. Infine a Paolo va il più sentito dei ringraziamenti per l’impegno, il coraggio e la passione che lo hanno animato in questi mesi e che rimarranno indelebili!“

Last modified: Maggio 30, 2023