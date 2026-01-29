Bientina, il Carnevale porta sorrisi in pediatria a Pontedera

Written by admin• 12:41 pm• Pontedera, Attualità, Bientina, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – L’Intesa Carnevale di Bientina, insieme al gruppo giovani I Bientinacci, ha fatto visita nei giorni scorsi al reparto di pediatria dell’Ospedale di Pontedera, regalando ai piccoli pazienti e alle loro famiglie un momento di gioia e spensieratezza.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati Olaf, Elsa e gli altri amatissimi personaggi del film d’animazione Frozen, che hanno animato una colorata sfilata ispirata al magico mondo dei ghiacci, capace di portare entusiasmo, sorrisi e un raggio di luce a chi sta affrontando un periodo delicato.

L’allegria ha coinvolto non solo bambini e genitori, ma anche il personale sanitario, che ha accolto con calore l’iniziativa, confermando il valore umano di questi momenti all’interno del percorso di cura.

A rendere l’esperienza ancora più speciale è stata la presenza del clown Rufus della cooperativa Chez nous le cirque, che con energia e simpatia ha contribuito a creare un’atmosfera di festa, leggerezza e condivisione.

Un gesto semplice ma prezioso, che dimostra come solidarietà e fantasia possano fare la differenza, regalando attimi di serenità a bambini e famiglie in un momento di particolare fragilità.

Last modified: Gennaio 29, 2026