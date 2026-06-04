Cena sul Ponte di Mezzo, modifiche temporanee alla viabilità

PISA- Per consentire lo svolgimento della cena sul Ponte di Mezzo, organizzata da Confcommercio Pisa in collaborazione con la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, sono previste modifiche temporanee alla viabilità nell’area interessata dall’evento.
I provvedimenti saranno in vigore dalle ore 23.59 di sabato 6 giugno fino alle ore 3 di lunedì 8 giugno, così da permettere anche le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture necessarie all’allestimento della manifestazione.
Nel periodo indicato il Ponte di Mezzo sarà chiuso al transito veicolare, ad eccezione dei mezzi al servizio dell’evento.
Sarà inoltre vietato il transito pedonale sul marciapiede lato ovest, lato mare. Il passaggio dei pedoni resterà consentito sul marciapiede del lato opposto.Last modified: Giugno 4, 2026