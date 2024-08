‘Cena Sotto le Stelle’: comunità in rosso per solidarietà e benessere

Scritto da admin• 4:43 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA – L’incontro si terrà mercoledì 28 agosto a partire dalle 19:30 in piazza Don Angelo Mugnai, a La Rotta. L’evento, organizzato da Uisp Valdera e patrocinato dal Comune di Pontedera, ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione della comunità e favorire la convivialità.

Le regole per partecipare all’evento “Vestiti in rosso…e cena con noi sotto le stelle” (prenotazioni ancora aperte al numero 340 2149579) sono semplici: i partecipanti sono invitati a portare cibo, bevande e tutto il necessario per apparecchiare, rispettando il “dress code” che richiede di indossare un indumento rosso, in linea con il tema della serata. La partecipazione è a offerta libera.

L’evento ha anche un obiettivo concreto a favore della comunità locale. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di elastici fitness per l’attività fisica adattata, che si svolge nella sala parrocchiale, e di materiale scolastico per le attività motorie delle scuole della zona.

Durante la serata verrà inoltre presentato il corso di attività fisica e ginnastica dolce che riprenderà a settembre, rivolto principalmente agli anziani. Questo corso è pensato per promuovere stili di vita sani e contrastare le patologie croniche legate all’invecchiamento, oltre a combattere la solitudine.

FOTO TRATTA DAL SITO DEL COMUNE DI PONTEDERA

Last modified: Agosto 22, 2024