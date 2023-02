“Celebration Time”. 15 Febbraio: Festa Nazionale della Serbia

Scritto da admin• 5:26 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Con la data odierna parte un nuovo appuntamento sul nostro portale dal titolo “Celebration Time” curata dal nostro Leonardo Miraglia.

Oggi, 15 febbraio, la Serbia celebra la sua festa nazionale, nota anche come Giorno della sovranità. La festa, lunga due giorni, commemora l’inizio della rivolta del 1804 contro l’Impero ottomano che si sviluppò nella rivoluzione serba, un movimento che portò al riconoscimento della nazione dell’Europa orientale come stato sovrano. Il 15 febbraio è anche la data in cui la prima costituzione serba, un accordo progressista volto a proteggere i diritti umani noto come Costituzione della Candelora, fu adottata nel 1835.

Celebrato come uno dei giorni culturalmente e storicamente più significativi per la Serbia, il Giorno dello Stato è stato riconosciuto per la prima volta come festa nazionale nel 2001.

Sulla base delle tradizioni locali, molti cittadini credono che se è nuvoloso il giorno dello Stato gli ultimi giorni dell’inverno saranno belli, ma se i cieli sono limpidi il resto della stagione sarà freddo e burrascoso.

Leonardo Miraglia

