“L’Oroscopo senza segni”: Il 15 Febbraio 1564 nasce Galileo Galilei

PISA – Ogni giorno ci alziamo e i propositi per la giornata che sta per iniziare ci riempiono la mente rincorrendosi e scontrandosi, finché l’acqua fredda ci sveglia definitivamente e ci riporta alla realtà, che spesso non ci permette di perseguire quei propositi che fino a pochi momenti prima ci avevano circondato e cullato.



di Leonardo Miraglia



Molte volte per ricollegarsi ai pensieri legati al risveglio ci ritroviamo a consultare l’oroscopo che, nella nostra immaginazione, dovrebbe darci il giusto spunto per affrontare la giornata e sovrapporre alla realtà i nostri propositi mattinieri. Ma, come tutti sanno, anche coloro che si vogliono convincere del contrario, l’oroscopo è pura fantasia, elaborazione di furbi autori di testi, che sanno fare leva sulle nostre necessità e volontà per riuscire a riempire alcune righe di scrittura e venir così pubblicati (queste persone, così facendo, il loro proposito lo raggiungono di sicuro, seppur giocando sporco alle spalle degli ignari lettori e perciò sfruttando sì dei propositi, ma negativi). Allora perché non creare un oroscopo senza segni zodiacali, un oracolo realistico che ci proponga propositi e anche come raggiungere proprio quelli che magnifichiamo al risveglio mattutino? Perciò l’intento di questa nuova rubrica giornaliera è di permettere al lettore di consultare l’oracolo e di veder concretizzarsi i buoni propositi, come svanire nel nulla quelli cattivi leggendo chi e cosa viene celebrato e commemorato ogni giorno, potendo prendere spunto dalle azioni di personaggi anche misconosciuti che hanno comunque lasciato un segno come dalla volontà di altri di sottolineare momenti e dati di fatto che devono essere riferimento per vivere meglio e con maggiore consapevolezza. Tutto ciò partendo dal presupposto che celebrare significa frequentare, rendere frequentato ossia partecipare assiduamente ad attività per dovere o piacere quindi solennizzare, onorare e dunque portare a compimento tutto ciò che appena aperti gli occhi di buono ci siamo prefissati.

Da oggi il nostro oroscopo senza segni o n-oroscopo vi condurrà nella terra dei buoni propositi e vi aiuterà a trovare quello che vi renderà la giornata migliore, più buona e consapevole ma anche più bella e trasparente; ma non limitiamoci ad uno solo. Iniziare oggi non potrebbe essere più propizio dato che questa è una data speciale per Pisa: il giorno di nascita del nostro scienziato più importante, ossia Galileo Galilei che vide la luce il 15 febbraio 1564 (scomparsol’8 gennaio 1642 ad Arcetri). Galileo è universalmente conosciuto e riconosciuto, ma in funzione dell’intento del n-oroscopo di mettere in evidenza un proposito cui accondiscendere per migliorare la nostra consapevolezza, in questo caso della fondamentale importanza della bontà e dell’umiltà, bisogna concentrare l’attenzione su un momento specifico nella vita dello studioso seicentesco. Galileo nel 1633, dopo essere stato interrogato dalla Sacra Inquisizione per aver asserito che in realtà non è il sole che gira intorno alla Terra, ma è la Terra che gira intorno al sole, venne sospettato di eresia e accusato di voler sovvertire le Sacre Scrittureche, invece prevedevano il funzionamento di un sistema geocentrico; per questo fu processato e condannato dal Sant’Uffizio a ritrattare le sue teorie astronomiche e a un periodo di confino. Solo nel 1992 Papa Giovanni Paolo II chiese ufficialmente perdono alla comunità scientifica, per il modo in cui la Chiesa aveva trattato Galileo, cancellandone la condanna formalmente ancora esistente. Al di là dell’effettiva pena scontata da Galileo, dovuta al fatto che nel ‘600 la Chiesaera uno stato a tutti gli effetti, quindi dotato di leggi e tribunali, la cosa che deve far meditare è il tempo che è dovuto passare per far sì che lo scienziato pisano venisse riabilitato: 359 anni oltre al succedersi di svariati Papi. Alla chiesa la bontà e l’umiltà nei confronti di Galileo e delle sue teorie rivoluzionarie ma veritiere sono mancate profondamente stando il notevole ritardo per la sua riabilitazione (avvenuta in tempi moderni quando ormai l’eliocentrismo era logicamente affermato) e questo deve essere spunto di ragionamento per ottemperare ad un buon proposito giornaliero.

Per chiudere in bellezza parliamo delle piccole conquiste che hanno generato grandi risultati: gli studi di Robert Wood Johnson I, nato il 15 febbraio 1845 a Carbondale negli Stati Uniti e morto il 7 febbraio 1910 a New Brunswick (USA). Johnson iniziò la sua carriera come apprendista in una farmacia e nel 1885 formò la nota società Johnson & Johnson con i suoi fratelli James ed Edward. L’azienda divenne famosa per le sue medicazioni di alta qualità a basso costo. Johnson fu uno dei primi sostenitori della chirurgia antisettica e la cura della ferita per prevenire l’infezione; il ricercatore si impegnò per sviluppare una medicazione che fosse il più possibile priva di germi, dalla sua produzione nei suoi stabilimenti al suo eventuale utilizzo negli interventi chirurgici in tutto il paese.

