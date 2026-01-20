Written by Gennaio 20, 2026 4:14 pm Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Cavallo finisce in un torrente: salvato dai Vigili del Fuoco

HomePisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGECavallo finisce in un torrente: salvato dai Vigili del Fuoco

PISA – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 13.30 in Strada Comunale Pian del Roglio nel Comune di Capannoli per soccorso ad un cavallo caduto in un torrente.

Il cavallo di 37 anni con un peso di 300 kg è caduto in un torrente con 30 cm di acqua.
La squadra dei Vigili del Fuoco, collaborando con il veterinario e utilizzando apposite fasce, mediante l’ausilio dell’autogru proveniente dalla sede centrale è riuscita a far rialzare il cavallo di nome Zefiro  per poi portarlo in zona più sicura.

Last modified: Gennaio 20, 2026
Previous Story
Serie A. Il punto sulla ventunesima giornata. L’Inter mantiene la vetta, il Milan insegue a meno tre
Next Story
Più Europa lancia la campagna per il voto ai 16enni

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti