Cavallo finisce in un torrente: salvato dai Vigili del Fuoco

4:14 pm

PISA – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 13.30 in Strada Comunale Pian del Roglio nel Comune di Capannoli per soccorso ad un cavallo caduto in un torrente.

Il cavallo di 37 anni con un peso di 300 kg è caduto in un torrente con 30 cm di acqua.

La squadra dei Vigili del Fuoco, collaborando con il veterinario e utilizzando apposite fasce, mediante l’ausilio dell’autogru proveniente dalla sede centrale è riuscita a far rialzare il cavallo di nome Zefiro per poi portarlo in zona più sicura.

