Castelnuovo di Val di Cecina capitale dell’Enduro: record di partecipanti per la Coppa Italia E-Bike e il Campionato Italiano

Written by Redazione• 5:39 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

CASTELNUOVO VAL DI CECINA – Grande entusiasmo a Castelnuovo di Val di Cecina per la I tappa della Coppa Italia Enduro E-Bike e del Campionato Italiano Enduro Bike, evento organizzato dall’A.S.D. MTB Castelnuovo di Val di Cecina che, nonostante le difficili condizioni meteo, sta richiamando atleti e appassionati da tutta Italia.

Le continue precipitazioni degli ultimi giorni hanno infatti costretto la giuria a dichiarare ufficialmente la gara “con fondo bagnato”, ma questo non ha fermato né l’organizzazione né i partecipanti. Le iscrizioni, aperte venerdì e chiuse nella mattinata di sabato 16 maggio alle ore 9, hanno fatto registrare numeri da record: ben 260 partenti complessivi, il dato più alto mai raggiunto a Castelnuovo di Val di Cecina e, soprattutto, un primato assoluto per il Campionato Italiano E-Bike con 100 partecipanti iscritti.

La giornata di sabato è stata dedicata alle prove delle speciali. Dopo la consegna del pacco gara e del numero a ciascun concorrente, dalle ore 9:30 hanno preso il via le ricognizioni sulla PS1 “Infernacci”, PS2 “Capra Ferrata” e PS3 “Stregaia”. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 13, spazio invece alla Power Stage riservata alle E-Bike, con le prove PS4 “Bruciano” e PS5 “Aia dei Diavoli”.

Le attività sportive termineranno alle ore 17, lasciando poi spazio a un momento di relax e convivialità nel centro del paese. Grazie alla collaborazione della Scuola di Musica Alfio Benincasa, sulla Terrazza Mascagni, nelle vicinanze del Bar Sport e della pizzeria “Il Punto”, si terrà infatti un intrattenimento musicale dedicato a tutti gli intervenuti per accompagnare l’aperitivo della vigilia.

Grande attesa per la giornata conclusiva di domenica 17 maggio, quando scatterà ufficialmente la competizione. Alle ore 8 partirà il primo concorrente dal palco allestito nel parco pubblico “Il Piazzone”, cuore verde di Castelnuovo di Val di Cecina. Gli atleti affronteranno tre prove speciali prima del controllo orario previsto nuovamente al Piazzone, dove sarà predisposto anche il ristoro. Da lì i rider ripartiranno per affrontare le ultime due prove decisive.

Le premiazioni finali sono previste per le ore 16, momento in cui verrà proclamato il Campione Italiano e consegnata la prestigiosa maglia tricolore.

L’evento sta portando importanti benefici anche al tessuto economico locale. Gli operatori turistici e commerciali del territorio hanno espresso grande soddisfazione per il forte afflusso di visitatori: tutte le strutture ricettive risultano infatti al completo già da diversi giorni e anche le attività commerciali del paese stanno vivendo un fine settimana particolarmente positivo.

Last modified: Maggio 16, 2026