Cascina, la Lega apre al dialogo nel centrodestra: “Pronti a costruire un campo larghissimo”

7:53 am• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Giovanni Pasqualino, Segretario Provinciale della Lega.

Sulle prossime elezioni amministrative di Cascina, la Lega ribadisce con forza la propria apertura al dialogo con tutte le componenti del centrodestra, dai partiti tradizionali alle realtà civiche espressione del territorio. «Se la sinistra pensa di costruire un campo largo, noi siamo pronti a costruire un campo larghissimo», afferma Pasqualino, sottolineando la volontà del movimento di aggregare energie autentiche, concrete e radicate nella comunità.

Secondo la Lega, Cascina deve tornare a essere governata da una coalizione solida, capace di mettere al centro i fabbisogni reali della città, ritenuti oggi completamente trascurati dall’attuale giunta Betti. Il partito rivendica inoltre di partire da un solido 8% registrato alle ultime elezioni regionali, con una lista di candidati definiti (“forti, competenti e motivati”).

Nelle prossime settimane, annuncia Pasqualino, verrà avviato un confronto costruttivo con gli altri segretari provinciali del centrodestra: «Il nostro obiettivo è chiaro e condiviso, individuare un candidato unitario nel minor tempo possibile, così da presentare ai cittadini cascinesi un progetto serio, credibile e concreto, fondato su sicurezza, sviluppo economico, servizi alla persona e qualità della vita».

«La Lega è pronta a fare la sua parte, con responsabilità e visione, per riconsegnare a Cascina il futuro che merita», conclude Pasqualino.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Ottobre 29, 2025