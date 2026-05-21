Cascina Rossa chiude la campagna elettorale: apericena, musica reggae e solidarietà al Circolo Arci Badia

Written by Redazione• 5:26 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Cascina Rossa.

Ultimo appuntamento di campagna elettorale per Cascina Rossa, che dà appuntamento a sostenitori e cittadini domani, 22 maggio, alle ore 19.30, al Circolo Arci Badia, in via Toscoromagnola 2440, per l’evento conclusivo del percorso elettorale.

La serata sarà caratterizzata da un momento conviviale con apericena, dj set interamente dedicato alla musica reggae e la proiezione di video e filmati, in un’iniziativa che unirà politica, socialità e musica.

L’evento sarà anche un’occasione per esprimere solidarietà ad Antonella Bundu e ai prigionieri e alle prigioniere, tema che gli organizzatori indicano come centrale nell’appuntamento.

«Venite a trovarci, facciamo sentire in tanti anche da Cascina la nostra solidarietà», è l’invito rivolto alla cittadinanza dagli organizzatori.

Last modified: Maggio 21, 2026