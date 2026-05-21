Newroz, Sinistra Italiana replica a Futuro Nazionale: “Non si cancellano gli spazi che costruiscono comunità”

Written by Redazione• 4:57 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere comunale PD, Enrico Bruni.

Duro intervento di Sinistra Italiana contro le recenti dichiarazioni di Futuro Nazionale sul Newroz, lo spazio sociale di Pisa finito al centro del dibattito sul futuro urbanistico dell’area delle Concette. Nel mirino, in particolare, le posizioni espresse dal gruppo vicino a Vannacci, accusato di descrivere il luogo come un problema di ordine pubblico senza conoscerne la reale funzione sociale.

«Il capogruppo di Vannacci parla del Newroz senza conoscerlo – si legge nella nota – e lo descrive come un problema del quartiere, quando invece da anni rappresenta uno spazio importante per rendere viva quella parte della città».

Secondo il documento, all’interno del Newroz si svolgono attività culturali, sociali, aggregative e mutualistiche che coinvolgono studenti, famiglie, associazioni e cittadini, contribuendo a creare relazioni e partecipazione attiva sul territorio.

La critica si concentra anche sull’utilizzo di concetti come “decoro”, “ordine” e “legalità”, definiti parole d’ordine utilizzate in modo generico per giustificare una visione della città che rischia di cancellare esperienze sociali consolidate.

Al centro del confronto c’è anche il Piano Operativo Comunale, che secondo Sinistra Italiana non può essere trasformato in uno strumento politico già definitivo: «Il POC è stato adottato, ma c’è ancora una fase di osservazioni e confronto. Proprio lì sarà necessario chiedere con forza che la previsione sull’area venga modificata».

«Riqualificare non significa sostituire uno spazio sociale con un parcheggio – conclude la nota –. Pisa ha bisogno di più luoghi aperti, attraversabili e capaci di generare cultura e partecipazione. Il Newroz fa parte di questa storia urbana e sociale. Il Newroz resta dov’è. Non si tocca».

Last modified: Maggio 21, 2026