ZTL a Pisa, Futuro Nazionale: “Il calo dei permessi conferma l’efficacia delle politiche sulla mobilità”

Written by Redazione• 5:31 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Angelo Ciavarrella

Consigliere Comunale di Pisa, Capogruppo Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV).

I dati relativi alla diminuzione dei permessi ZTL rilasciati nel 2026 rappresentano, secondo Futuro Nazionale, una conferma della validità delle politiche sulla mobilità adottate dall’amministrazione comunale. A sostenerlo sono i consiglieri comunali Angelo Ciavarrella e Raffaella Marchetti, intervenuti a margine della commissione mobilità dedicata al tema.

«Il sensibile calo dei contrassegni per residenti, domiciliati e attività commerciali, insieme alla forte riduzione dei pass di solo transito, dimostra che l’azione politica di questa maggioranza si traduce in risultati concreti», dichiarano i consiglieri.

Secondo Futuro Nazionale, l’obiettivo è garantire un equilibrio tra il numero di residenti e la disponibilità di posti auto, evitando situazioni di eccessiva pressione sulla sosta nel centro storico. Tra gli aspetti evidenziati anche l’esperienza degli stalli gialli riservati ai residenti, definita una «storia di successo» e destinata, secondo il gruppo, a essere estesa anche ad altri quartieri cittadini.

Guardando alle prospettive future, i consiglieri richiamano inoltre il nuovo Piano Operativo Comunale, che prevede un incremento dei posti auto nelle aree limitrofe alla ZTL attraverso interventi di riconversione e cambi di destinazione d’uso di spazi già esistenti.

Per Futuro Nazionale, la strategia dovrà continuare a puntare su una gestione calibrata dei servizi urbani, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni reali dei cittadini e migliorare la vivibilità del centro storico.

Last modified: Maggio 21, 2026