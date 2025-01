Cascina, interrogazione di Dario Rollo sulla statalizzazione della scuola dell’infanzia ‘Il Girotondo'”

Written by admin• 3:17 pm• Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo “Valori e Impegno Civico Dario Rollo” dal titolo “Cascina, presentata interrogazione sulla statalizzazione della scuola dell’infanzia “Il Girotondo” al fine di fare chiarezza sulla richiesta di statalizzazione della scuola dell’infanzia “Il Girotondo” da parte dell’amministrazione comunale.

Dario Rollo, capogruppo della lista civica Valori e Impegno Civico, ha presentato un’interrogazione consiliare per fare chiarezza sulla richiesta di statalizzazione della scuola dell’infanzia Il Girotondo, situata a Cascina. “La questione è emersa grazie a segnalazioni di numerose famiglie del territorio e ha suscitato sorpresa e perplessità. Secondo quanto riferito, l’Ufficio Scuola avrebbe comunicato che l’Amministrazione comunale ha avviato un iter per la statalizzazione della struttura, ma nessuna informazione ufficiale è stata fornita ai membri del Consiglio comunale. Attualmente, il Comune di Cascina gestisce due scuole dell’infanzia: Il Girotondo a Cascina e Gianburrasca a Navacchio. Qualsiasi decisione di statalizzazione, se confermata, potrebbe comportare rilevanti cambiamenti nell’organizzazione del servizio e avere un impatto diretto sulle famiglie che ne usufruiscono.”

Rollo ha chiesto chiarimenti sull’esistenza di una procedura in corso per la statalizzazione della scuola e sulle motivazioni che hanno portato a tale scelta. Ha anche sollecitato l’amministrazione comunale a fornire informazioni sui benefici attesi e gli eventuali svantaggi di questa decisione. Inoltre, il capogruppo ha sollevato dubbi sulla trasparenza dell’amministrazione, chiedendo perché non sia stato previsto un confronto in consiglio comunale e se esistano atti ufficiali, come delibere di Giunta, che sostengano questa iniziativa.

Rollo ha inoltre espresso preoccupazione per il futuro degli attuali dipendenti della scuola, sia a tempo determinato che indeterminato, e ha chiesto chiarimenti sulle modalità con cui verrà garantita la loro continuità occupazionale. Infine, ha sollevato la questione dei possibili cambiamenti nel servizio, tra cui orari di apertura, attività educative, modalità di iscrizione, rette e condizioni di accesso.

“La mancanza di trasparenza su una decisione così rilevante lascia interdetti“, ha dichiarato Rollo. “È fondamentale che il Consiglio comunale, quale organo rappresentativo della cittadinanza, venga adeguatamente informato e coinvolto in scelte che possono avere un impatto così significativo sul tessuto sociale e sulle famiglie di Cascina.”

In attesa di risposte ufficiali da parte del Sindaco e dell’Assessore competente, Valori e Impegno Civico ribadisce la necessità di un confronto aperto e partecipato con tutti i soggetti interessati, affinché decisioni di tale portata vengano prese con piena consapevolezza e trasparenza.

