Potere al Popolo! Pisa: “Crisi degli aeroporti toscani: licenziamenti e precarietà, la necessità di ripubblicizzare il settore”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo! Pisa

“Nel corso dell’anno passato, ci siamo più volte pronunciati sulla situazione lavorativa negli aeroporti toscani, sottolineando come il peggioramento delle condizioni fosse il risultato di una svendita al settore privato del sistema dei trasporti e degli altri settori strategici del nostro paese, a seguito della direttiva europea 96/76/CEE. Proprio in questi giorni, è giunta la notizia che la CFT, la società che gestisce i servizi di carico e scarico bagagli e di pulizia degli aeromobili negli aeroporti toscani, ha comunicato la rescissione anticipata del contratto collettivo a Toscana Aeroporti Handling, Consulta S.p.A. e ai sindacati, una mossa che mette a rischio le posizioni lavorative di oltre 100 dipendenti. Si tratta dell’ennesimo attacco alle condizioni dei lavoratori di uno di quegli asset strategici locali che, per i presidenti Conti e Giani, sono importanti solo quando non è necessario difendere i diritti di chi ci lavora. Da tempo ci opponiamo alla logica delle liberalizzazioni, in particolare quando riguardano i servizi pubblici, che vengono così subordinati alla concorrenza e alla speculazione, con inevitabili ripercussioni sulle condizioni lavorative, dove le aziende giocano al ribasso. Il settore aeroportuale rappresenta un esempio lampante della precarietà a cui il sistema degli appalti espone i lavoratori. Sosterremo sempre la necessità di un processo di ripubblicizzazione del settore e il reinvestimento dei profitti derivanti dai settori pubblici per migliorare i servizi alla popolazione“, conclude il comunicato.

