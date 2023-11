Cascina celebra il 4 Novembre con una doppia cerimonia

Scritto da admin• 11:31 am• Cascina, Notizie di attualità cascina, Tutti

CASCINA – La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate vedrà Cascina impegnata in una doppia commemorazione.



Sabato 4 novembre, infatti, il primo appuntamento sarà alle 16 con il raduno delle autorità e delle associazioni combattentistiche davanti al cimitero storico di Cascina, con la deposizione di una corona alla Cappella dei Caduti della Misericordia.



A seguire il corteo passerà da Corso Matteotti per arrivare in piazza dei Caduti per la Libertà dove, con l’accompagnamento dalla Filarmonica Municipale ‘G.Puccini’, sarà deposta una corona al Monumento ai Caduti con l’intervento delle autorità.

“Troppo spesso le celebrazioni come quella del 4 Novembre diventano un appuntamento di routine – spiega il sindaco Michelangelo Betti –. Se andiamo ad analizzare la storia, si parla di una guerra che ha insanguinato soprattutto l’Europa, che ha menomato un’intera generazione gettando le basi per l’avvento delle dittature e della Seconda Guerra Mondiale. In un’epoca come quella che stiamo attraversando, a poco più di un secolo di distanza, fatta di tensioni sociali e di aperture di fronti di guerra in vari punti del mondo, riflettere su quel che è stata la Prima Guerra Mondiale è sicuramente importante”.

