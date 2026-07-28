Casciana Terme Lari, nasce il marchio per la rete degli operatori turistici

Written by Redazione• 10:01 am• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – Il Comune lancia “Partner di Visit Casciana Terme Lari”: adesione gratuita e kit di comunicazione per imprese, associazioni e organizzatori di eventi

Casciana Terme Lari rafforza la propria strategia di promozione turistica con il nuovo marchio “Partner di Visit Casciana Terme Lari”, promosso dal Comune nell’ambito del progetto di marketing territoriale dedicato alla destinazione.

L’iniziativa punta a costruire un sistema di comunicazione condiviso e a rendere riconoscibile la rete dei soggetti che contribuiscono ogni giorno all’accoglienza e alla valorizzazione del territorio: associazioni culturali e sportive, Pro Loco, strutture ricettive, agriturismi, ristoranti, pubblici esercizi, aziende agricole, produttori, attività commerciali e organizzatori di eventi.

Il Comune coordina e promuove il progetto, mentre operatori e associazioni ne rappresentano i protagonisti attraverso l’accoglienza dei visitatori, la tutela delle tradizioni, la valorizzazione del patrimonio locale e l’organizzazione delle iniziative.

A chi aderirà sarà fornito un kit di comunicazione comprendente il logo digitale da utilizzare sui siti internet e sui materiali promozionali, una card grafica per i social network e, per le attività aperte al pubblico, una vetrofania da esporre all’ingresso. Il marchio non costituisce una certificazione, ma identifica l’adesione a un progetto comune finalizzato a rafforzare l’immagine coordinata della destinazione e la collaborazione tra le realtà locali.

«Una destinazione turistica non si costruisce soltanto attraverso le iniziative dell’Amministrazione comunale – dichiara l’assessore al Turismo Fabrizio Marconi – ma soprattutto grazie all’impegno quotidiano di chi accoglie i visitatori, organizza eventi, custodisce le tradizioni, promuove le eccellenze locali e contribuisce a rendere vivo il territorio. Il nostro compito è creare le condizioni affinché queste energie possano lavorare in rete e presentarsi con un’immagine condivisa. Con il progetto “Partner di Visit Casciana Terme Lari” vogliamo valorizzare questa comunità e rafforzare il senso di appartenenza a un percorso comune di crescita turistica».

L’adesione al programma è gratuita. Gli operatori interessati possono richiedere il kit rivolgendosi all’Ufficio turistico comunale. Informazioni e modalità di partecipazione sono disponibili anche nella pagina dedicata del portale Visit Casciana Terme Lari.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo del progetto Visit Casciana Terme Lari, attraverso il quale il Comune promuove in maniera integrata il patrimonio storico, naturalistico e termale, i borghi, le produzioni locali e il calendario di eventi organizzati durante tutto l’anno.

Last modified: Luglio 28, 2026