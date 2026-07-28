Fiera di San Casciano 2026: undici giorni di tradizione, spettacoli e sapori nel cuore del territorio

Written by Redazione• 7:11 am• Cascina, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCINA – Dal 7 al 17 agosto 2026 San Casciano, nel comune di Cascina, torna ad animarsi con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Fiera di San Casciano, una manifestazione che unisce tradizione, gastronomia, musica e intrattenimento per tutte le età.

L’edizione 2026 propone un ricco calendario di eventi, con serate musicali, spettacoli, esposizioni, mercatini, attività per grandi e piccoli e uno stand gastronomico aperto ogni sera. L’inaugurazione, venerdì 7 agosto alle ore 20, sarà affidata alla tradizionale Cena di Pesce, un appuntamento molto atteso dagli amanti della buona cucina. Il menù, al costo di 25 euro, comprende antipasto di mare, risotto alla marinara, zuppetta di pesce alla sancascianese, dolce, acqua e vino. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 347 1185509 e 349 7754804.

Tra gli eventi più significativi del programma spiccano il Memorial Maurizio Chiellini con la corsa delle cipolle, la serata dedicata ai motori con auto, Vespa e Ape Club, gli spettacoli musicali con band e artisti locali, la serata di magia con il Magico Matteo, la tradizionale tombola e il grande spettacolo pirotecnico previsto per la serata del 13 agosto.

Dal 13 al 15 agosto la fiera si arricchirà con il tradizionale mercato, il mercatino dell’artigianato e del riciclo creativo, l’esposizione di trattori d’epoca, gli arcieri della Rocca di San Paolino, la mostra canina regionale e le attività dedicate agli animali della fattoria. Ogni sera, a partire dalle 18, sarà inoltre possibile partecipare agli aperitivi organizzati al circolo, mentre lo stand gastronomico resterà aperto tutte le sere a cena e anche a pranzo nei giorni 13, 14 e 15 agosto. La manifestazione si concluderà il 17 agosto con la suggestiva Cena sotto le Stelle, un’altra occasione per ritrovarsi a tavola e salutare insieme un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni.

“L’edizione di quest’anno della Fiera di San Casciano rappresenta un importante momento di rinnovamento e di entusiasmo. Con il nuovo comitato, una squadra di volontari e volontarie uniti da passione, dedizione e grande spirito di servizio, è stato svolto un lavoro intenso e prezioso per organizzare un evento all’altezza della sua storia. L’impegno di tante persone che hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze ci rende fiduciosi che questa edizione saprà raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e offrirà a cittadini e visitatori un’esperienza ricca di qualità, convivialità e partecipazione. La Fiera di San Casciano è molto più di un appuntamento annuale: è parte della nostra identità, delle nostre tradizioni e della storia della comunità. Per questo siamo orgogliosi di custodirla, valorizzarla e farla crescere anno dopo anno, mantenendo vive le sue radici ma guardando con convinzione al futuro. San Casciano è un paese che sa conservare le proprie tradizioni senza rinunciare all’innovazione, un luogo aperto e accogliente, capace di far sentire tutti a casa. Vi aspettiamo numerosi alla Fiera di San Casciano per condividere insieme giornate di festa, incontro e comunità“, afferma Cinzia Frassi del Comitato Paesano di San Casciano

Last modified: Luglio 28, 2026