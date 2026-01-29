Pisa (giovedì, 29 gennaio 2026) — Fra l’anticipo di venerdì 30, quelli del 31 gennaio ed il grosso degli incontri di domenica 1 febbraio si disputeranno tutti i match dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro hinterland.
di Leonardo Miraglia
Questi gli incontri programmati:
Serie D, girone D
XXII giornata
|1/2, 14:30
|Imolese Calcio 1919
|Tuttocuoio 1957
Eccellenza, girone A
XXIV giornata
|1/2, 14:30
|Zenith Prato
|Fratres Perignano 2019
|1/2, 14:30
|Real Cerretese
|Cenaia 1969
|1/2, 14:30
|San Giuliano
|Sestese Calcio
Promozione, girone A
XX giornata
|1/2, 15
|Montelupo
|Urbino Taccola
Promozione, girone B
XX giornata
|1/2, 15
|Mobilieri Ponsacco
|Colli Marittimi
|1/2, 15
|Orbetello
|Saline
|1/2, 15
|Cerbaia
|Cuoiopelli
|1/2, 15
|San Miniato Basso Calcio
|Ginestra Fiorentina
Prima Categoria, girone A
XIX giornata
|1/2, 15
|Piazza 55
|Migliarino Vecchiano
|1/2, 15
|Calci 2016
|Porcari
Prima Categoria, girone B
XIX giornata
|1/2, 15
|San Miniato
|Pietà 2004
|1/2, 15
|Viaccia Calcio
|Bellaria Cappuccini
|1/2, 15
|Stella Rossa
|Intercomunale Monsummano
|1/2, 15
|Fornacette Casarosa
|Casale Fattoria 2001
|1/2, 15
|Atletico Spedalino
|Staffoli
Prima Categoria, girone D
XIX giornata
|1/2, 15
|Pecciolese
|Selvatelle
|1/2, 15
|Forcoli Valdera 1921
|Atletico Etruria
|1/2, 15
|Pomarance
|Audace Isola d’Elba
|1/2, 15
|Monterotondo
|Ponsacco 1920
|1/2, 15
|Acciaiolo Calcio
|Geotermica
|1/2, 15
|Rosignano Solvay 1922
|Capannoli San Bartolomeo
Seconda Categoria, girone G
XIX giornata
|1/2, 15
|Ponte a Cappiano
|Corazzano
|1/2, 15
|Capanne Calcio 1989
|Crespina Calcio
|1/2, 15
|Santa Maria a Monte
|San Prospero Navacchio
|1/2, 15
|Sextum Bientina
|Sanromanese Valdarno
|1/2, 15
|Tirrenia
|Porta a Lucca
|1/2, 15
|Aurora Montaione
|Castelfranco Calcio
|1/2, 15
|Pisa Ovest
|Pontasserchio
|1/2, 15
|Atletico Cascina
|La Corte
Seconda Categoria, girone H
XIX giornata
|1/2, 15
|Castelnuovo Val di Cecina
|Forte di Bibbona Calcio
|1/2, 15
|Terricciola 1975
|Porto Azzurro
|1/2, 15
|Volterrana 2016
|Collesalvetti
Terza Categoria, Pisa – girone A
XVII giornata
|31/1, 15
|Ponteginori 1929
|Amatori Saline
|1/2, 15
|San Frediano Calcio
|Sporting Volterra
|1/2, 15
|Fabbrica Calcio 2024
|Legoli 1994
|1/2, 15
|Atletico Pisa
|Scintilla 1945
|1/2, 15
|Nuova Popolare CEP
|Antonio Bellani
|1/2, 15
|Golena d’Arno
|Marinese 1925
|1/2, 15
|Lajatico
|Montefoscoli Calcio
|riposa
|Filettole Calcio
Terza Categoria, Pisa – girone B
XVII giornata
|30/1, 21
|Castel del Bosco
|Città di Montopoli
|31/1, 14:30
|Atletico Le Melorie
|La Borra
|31/1, 14:30
|Treggiaia
|Stella Azzurra
|31/1, 14:30
|Via di Corte
|Marciana 2.0
|31/1, 14:30
|Zambra San Vico
|Perignano
|31/1, 17:30
|Ponte a Elsa 2005
|Monteserra
|1/2, 15
|La Fornace
|Santacroce Calcio
Terza Categoria, Livorno – girone unico
XVII giornata
|1/2, 15
|Monteverdi 2006
|Orlando Calcio Livorno
|1/2, 18:30
|Giovani Atleti Tancredi
|Sasso Pisano
Terza Categoria, Lucca – girone B
XVII giornata
|31/1, 15
|Aquila Sant’Anna
|Pappiana
Info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Gennaio 29, 2026