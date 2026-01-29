Written by Gennaio 29, 2026 10:39 am Calcio dilettanti

Pisa (giovedì, 29 gennaio 2026) — Fra l’anticipo di venerdì 30, quelli del 31 gennaio ed il grosso degli incontri di domenica 1 febbraio si disputeranno tutti i match dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro hinterland.

di Leonardo Miraglia

Questi gli incontri programmati:

Serie D, girone D

XXII giornata

1/2, 14:30Imolese Calcio 1919Tuttocuoio 1957

Eccellenza, girone A

XXIV giornata

1/2, 14:30Zenith PratoFratres Perignano 2019
1/2, 14:30Real CerreteseCenaia 1969
1/2, 14:30San GiulianoSestese Calcio

Promozione, girone A

XX giornata

1/2, 15MontelupoUrbino Taccola

Promozione, girone B

XX giornata

1/2, 15Mobilieri PonsaccoColli Marittimi
1/2, 15OrbetelloSaline
1/2, 15CerbaiaCuoiopelli
1/2, 15San Miniato Basso CalcioGinestra Fiorentina

Prima Categoria, girone A

XIX giornata

1/2, 15Piazza 55Migliarino Vecchiano
1/2, 15Calci 2016Porcari

Prima Categoria, girone B

XIX giornata

1/2, 15San MiniatoPietà 2004
1/2, 15Viaccia CalcioBellaria Cappuccini
1/2, 15Stella RossaIntercomunale Monsummano
1/2, 15Fornacette CasarosaCasale Fattoria 2001
1/2, 15Atletico SpedalinoStaffoli

Prima Categoria, girone D

XIX giornata

1/2, 15PeccioleseSelvatelle
1/2, 15Forcoli Valdera 1921Atletico Etruria
1/2, 15PomaranceAudace Isola d’Elba
1/2, 15MonterotondoPonsacco 1920
1/2, 15Acciaiolo CalcioGeotermica
1/2, 15Rosignano Solvay 1922Capannoli San Bartolomeo

Seconda Categoria, girone G

XIX giornata

1/2, 15Ponte a CappianoCorazzano
1/2, 15Capanne Calcio 1989Crespina Calcio
1/2, 15Santa Maria a MonteSan Prospero Navacchio
1/2, 15Sextum BientinaSanromanese Valdarno
1/2, 15TirreniaPorta a Lucca
1/2, 15Aurora MontaioneCastelfranco Calcio
1/2, 15Pisa OvestPontasserchio
1/2, 15Atletico CascinaLa Corte

Seconda Categoria, girone H

XIX giornata

1/2, 15Castelnuovo Val di CecinaForte di Bibbona Calcio
1/2, 15Terricciola 1975Porto Azzurro
1/2, 15Volterrana 2016Collesalvetti

Terza Categoria, Pisa – girone A

XVII giornata

31/1, 15Ponteginori 1929Amatori Saline
1/2, 15San Frediano CalcioSporting Volterra
1/2, 15Fabbrica Calcio 2024Legoli 1994
1/2, 15Atletico PisaScintilla 1945
1/2, 15Nuova Popolare CEPAntonio Bellani
1/2, 15Golena d’ArnoMarinese 1925
1/2, 15LajaticoMontefoscoli Calcio
riposaFilettole Calcio

Terza Categoria, Pisa – girone B

XVII giornata

30/1, 21Castel del BoscoCittà di Montopoli
31/1, 14:30Atletico Le MelorieLa Borra
31/1, 14:30TreggiaiaStella Azzurra
31/1, 14:30Via di CorteMarciana 2.0
31/1, 14:30Zambra San VicoPerignano
31/1, 17:30Ponte a Elsa 2005Monteserra
1/2, 15La FornaceSantacroce Calcio

Terza Categoria, Livorno – girone unico

XVII giornata

1/2, 15Monteverdi 2006Orlando Calcio Livorno
1/2, 18:30Giovani Atleti TancrediSasso Pisano

Terza Categoria, Lucca – girone B

XVII giornata

31/1, 15Aquila Sant’AnnaPappiana

Info tratte da www.tuttocampo.it

