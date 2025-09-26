Carpe diem uno die ante – cogli l’attimo, ma con un giorno d’anticipo: 27 settembre

Cogli l’attimo con un giorno d’anticipo: la macchina del tempo per sapere cosa fare il giorno dopo a Pisa.
di Leonardo Miraglia
Premessa doverosa: ad ogni appuntamento sarà apposto un avviso di maltempo se previsto dalle informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it.
Adesso passiamo a elencare cosa ci sarà da fare domani sabato 27 settembre a Pisa e fuori Pisa:
a Pisa:
- dalle 10 alle 12 presso Hashtag Doposcuola & Ripetizioni in via Istria 4, ci aspetta una mattina piena di scoperte e divertimento con la IV edizione del laboratorio didattico Sabato con la scienza. Tra provette, colori e reazioni sorprendenti, i bambini potranno trasformarsi in veri scienziati e scoprire i segreti della chimica con tanti nuovissimi esperimenti scientifici. Prenotazione obbligatoria (posti limitati), età: dai 5 ai 10 anni; per prenotare basta un messaggio WhatsApp con nome ed età dei partecipanti al 3476824720
- dalle 15:30 presso il Museo della Grafica (Palazzo Lanfranchi), per la Bright Night 2025 con il Sistema Museale di Ateneo, si terrà l’evento gratuito riservato alle famiglia (bambini 6-11 anni) A regola d’arte. Vi siete mai chiesti come si realizza un’opera d’arte? Sapevate che per realizzare alcune opere della collezione del Museo della Grafica bisogna conoscere la chimica? Prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili tramite email a educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it entro venerdì 26 alle 13
- dalle 17, nell’atrio Palazzo Gambacorti, nel caertellone del Festival del viaggio: Tango. Il ballo appassionato. Milonga e lezioni con musica. Si è sempre parlato della passione, della poesia, della malinconia, dell’intensità di questo ballo popolare, nato in Argentina per mano di musicisti e ballerini che vivevano lontano dalle loro terre di origine. Questa sarà una dimostrazione di come si balla il tango
- dalle 17 per NavigArte al parco di Via Vecellio di Pisa si terrà Solarpunk, esibizione del gruppo Hoteloko di Varsavia
- dalle 18, a Palazzo Blu per il Festival del viaggio, Federico Maria Sardelli. Vi racconto Vivaldi; musicista, direttore d’orchestra, storico della musica, ma anche comico e vignettista per la rivista satirica “Il Vernacoliere”. Sardelli ha studiato una vita Antonio Vivaldi e ne ha scritto, con grande competenza e creatività
- dalle 19 a Palazzo Blu, per il Festival del viaggio: Sergio Caputo. Un sabato italiano. Come è nata una delle canzoni più popolari degli anni ’80? Che cosa rappresenta Un Sabato Italiano per almeno due generazioni di italiani? Il chitarrista e cantautore Sergio Caputo, frizzante e ironico cantore di vizi, desideri e frustrazioni italiche si mette a nudo, raccontando la sua vita, i suoi viaggi e le sue esperienze musicali
- dalle 21 al Teatro Verdi nella Sala Grande per il Festival Musica Perduta, Maurizio Baglini in Dal classicismo al contemporaneo, musiche di Mozart e Sebastiani
- dalle 21:15 a Palazzo Blu, per il Festival del viaggio: Bambara Files. Concerto In viaggio. Siamo alle radici del blues, dove la chitarra di Sandro Joyeux incontra il suono ancestrale delle percussioni di Inoussa Dembele, ottantesima generazione di Griot del Burkina Faso. Con loro Sergio Dileo che arricchisce il suono con fiati, basso e ritmi globali. L’esibizione alterna momenti di ascolto intimo a esplosioni ritmiche in cui è impossibile restare fermi. La musica diventa rito, danza, memoria e festa
- dalle 22 presso The Borderline club in via Vernaccini 7, Ozzmen Legacy – Tribute Ozzy Osbourne. Ingresso Gratuito riservato soci Entes, tessera esclusiva The Borderline club; info richiesta tesseramento al link: https://www.borderlineclubpisa.it/Domanda-ammissione, scarica il modulo, stampalo e portalo compilato, oppure al nostro club
Fuori Pisa:
- dalle 10 alle 14 si terrà l’evento Passeggiando a San Piero. Tra campi e boschi, una breve camminata partendo dalla Basilica di San Piero a Grado per addentrarsi nelle campagne circostanti. All’interno delle attività del Centro di Ricerche agro-ambientali “Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa verranno presentate tecniche agricole antiche e moderne, razze a rischio di estinzione e la storia che ha portato alla formazione dei boschi di Tombolo. Cosa portare: Scarpe con suola scolpita, abbigliamento a strati adatto alla stagione, cappellino, zaino con spallacci imbottiti con k-way leggero, acqua, merenda, pranzo al sacco e un telino per sedersi a terra per il pic-nic che faremo al rientro alla Basilica di San Pietro a Grado. Info e prenotazioni: info@camminanti.it, attività riservate ai soci dell’associazione Dèi Camminanti e a prenotazione obbligatoria
- dalle 10:30 presso la Sala Tuono Pettinato della Città del Teatro di Cascina, per il festival della lettura, si terrà la presentazione del libro Enigma. La storia di Alan Turing
- dalle 14:30 alle 18:30, con partenza da Belvedere di Crespina fino a San Rocco si terrà la Spasseggiata sulle tracce delle narrazioni fatte da Giovanni Mariti nel suo Odeporico, o sia itinerario per le Colline Pisane del 1788
- dalle 15:30 alle 19 si terrà Buon cibo, un incontro fra esperti della ristorazione e cittadinanza per promuovere e valorizzare il valore della buona cucina italiana. L’evento si terrà al Country Club Boccadarno in via Scoglio della Meloria 55 a Marina di Pisa
- dalle 16 presso il Grand Hotel Golf a Tirrenia in via dell’Edera 29, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio letterario “Il Delfino”. Ingresso libero previa prenotazione. Info: 3245673170
Sagre, feste e festival (a Pisa e fuori):
- da sabato 23 agosto a martedì 28 ottobre si terrà in vari musei di Pisa il festival Musica e danza nei musei nazionali di Pisa
- da giovedì 11 settembre a sabato 6 novembre si svolge per la terza volta Libri lungo le mura – Festival della Lettura Città di Cascina. La rassegna presenta numerosi appuntamenti: presentazioni di libri ed incontri con autori eminenti personalità di spicco del panorama culturale nazionale, per approfondire e trattare tematiche di attualità. Gli appuntamenti si svolgono presso la biblioteca comunale e la Città del Teatro.Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, mentre per alcuni è previsto un obbligo di prenotazione
- da venerdì 19 settembre a domenica 16 novembre in varie sedi pisane si terrà il Festival Musica Perduta
- da giovedì 25 settembre alle 18 a domenica 28 settembre alle 13 a Palazzo Blu, si terrà la XX edizione del Festival del viaggio
- da venerdì 26 settembre a sabato 27 settembre dalle 19 all’1 torna BeeRiver on tour nella splendida cornice del Giardino La Nunziatina. Concerti, laboratori e degustazioni con esperti vi aspettano in entrambe le serate. Per prenotazioni: info@leopolda.it (indicare nominativo e recapito telefonico)
- da venerdì 26 settembre a domenica 28 settembre al Frantoio del Monte Pisano di Caprona in via Provinciale Vicarese 28, frazione di Vicopisano (PI), si terrà Festa dell’Olio Novo. Sarà possibile prendere parte a degustazioni, visite guidate, incontri divulgativi e spettacoli e degustare ottimi piatti della cucina locale conditi con l’olio appena franto. In caso di pioggia la festa si terrà all’interno dei locali del frantoio
- da venerdì 26 settembre a domenica 28 settembre la Stazione Leopolda di Pisa con Leopolda in birra si trasforma nel paradiso degli amanti della birra artigianale, con i migliori birrifici italiani pronti a farvi scoprire le loro creazioni più gustose. Ingresso gratuito e calice gratuito con deposito. Orari: venerdì 26 settembre dalle 17, sabato 27 settembre e domenica 28 settembre aperti tutto il giorno
- da venerdì 26 settembre a domenica 28 settembre, dalle 10 alle 22, sul viale delle Piagge, si terrà la tradizionale Fiera degli Scalzi. Il Viale si riempirà di colorate armonie della natura che lo trasformeranno in una grande vetrina dei prodotti enogastronomici d’Italia, delle attività artigiane e commerciali delle regioni italiane, e anche delle tecnologie ambientali e delle energie rinnovabili
- da venerdì 26 settembre a mercoledì 8 ottobre torna con una nuova edizione NavigArte, il festival internazionale di danza, musica e arti visive che dal 2011 anima Pisa con un dialogo unico tra arte, natura e acqua, ispirandosi alla storia della città e al suo legame con il mare e il fiume
- da venerdì 26 settembre 2025 a domenica 27 settembre 2026 il Comune di Pisa rilancia il progetto RiscopriAmo Pisa, il ciclo di visite guidate gratuite rivolto ai propri cittadini e non solo (residenti, lavoratori, studenti, pendolari per motivi di vario genere) per far scoprire loro le bellezze e la storia della città. Le passeggiate, della durata di circa due ore, si svolgeranno ogni sabato e domenica (e durante le principali festività) per circa un anno, proponendo 100 appuntamenti complessivi. Ogni visita potrà accogliere 30 partecipanti, residenti nel Comune o, in caso di posti liberi, nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni terminano due giorni prima dell’evento alle 12. E’ possibile prenotare, disdire e richiedere l’inserimento in lista di attesa esclusivamente tramite e-mail a riscopriamopisa@gmail.com (non saranno prese in carico richieste telefoniche)
- da sabato 27 settembre a domenica 28 settembre a Crespina, Aspettando le civette, piacevole anteprima dell’antichissima Fiera delle Civette
- da sabato 27 settembre a domenica 28 settembre a Montecalvoli (PI), fra Pontedera e Santa Maria a Monte, si svolgerà il festival teatrale AntePrima Teatro 2025. Saranno ospitate 24 compagnie teatrali del circuito provinciale dell’Intesa Teatro Amatoriale. Le loro esibizioni si susseguiranno in un percorso itinerante tra vie, piazze e vicoli, creando un’esperienza continua per il pubblico
Mostre (anche queste a Pisa e fuori Pisa):
- dal 14 febbraio 2025 al 15 febbraio 2026 dalle 9 alle 19, presso il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa alla Certosa di Calci sita in via Roma, sarà in esposizione la mostra Dinosauri, con oltre venti modelli, statici e dinamici, a grandezza naturale. I più grandi rettili mai vissuti tornano in vita dalle profondità del Mesozoico in una spettacolare mostra ospitata nei locali del Museo a Calci. Dettagliate ricostruzioni di dinosauri rappresentati in momenti chiave delle loro vite si fissano nella nostra fantasia come se davvero fossimo stati presenti
- dal 27 marzo al 2 novembre, la Chiesa di Santa Maria della Spina, gioiello del gotico pisano e uno dei luoghi più amati di Pisa, apre le sue porte ai cittadini e ai turisti. La chiesa sarà aperta e visitabile con questi orari: giovedì dalle 16 alle 19; venerdì dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; ingresso gratuito e, nel rispetto della sacralità del luogo, consentito solo con abbigliamento adeguato
- dal 19 aprile al 30 settembre, il Museo della Grafica (Palazzo Lanfranchi) presenta la mostra Passa il Giro. Immagini e racconti di biciclette, a cura di Alessandro Tosi, un suggestivo percorso tra arte e scienza dedicato alla storia e al fascino della bicicletta attraverso stampe, disegni, sculture, manifesti, fotografie e modelli storici. Orari dal 1 giugno al 30 settembre: lunedì dalle 16 alle 20; da martedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 20; sabato, domenica dalle ore 17 alle ore 20
- dal 16 maggio al 9 novembre presso il Museo Piaggio di Pontedera si può visitare la mostra Oggi sono il mare. In vacanza con la Vespa. Ispirata da un’immortale campagna pubblicitaria del 1982 – frutto della genialità di Gilberto Filippetti, Pico Tamburini e Tam Fagiuoli (Agenzia Leader) – offre un’esperienza immersiva alla scoperta del legame che, da sempre, unisce la Vespa e il mare, due perfette icone di libertà, avventura e bellezza
- dal 17 maggio al 30 ottobre, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ospita Biodiversità nel santuario dei cetacei, mostra fotografica temporanea. Attraverso pannelli esplicativi e straordinarie immagini subacquee, realizzate da alcuni dei più talentuosi fotografi italiani, i visitatori potranno lasciarsi sorprendere dalla bellezza del mondo sommerso e riflettere sull’urgenza di preservarlo
- dal 31 maggio al 9 novembre, Palazzo Blu è lieto di ospitare Sara Colaone. Storia e storie del ‘900 a fumetti, una mostra dedicata al fumetto italiano omaggiando Sara Colaone, una delle voci più significative del fumetto contemporaneo. Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20; ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Il biglietto d’ingresso alla mostra comprende la visita all’esposizione permanente di Palazzo Blu
- dal 6 giugno al 31 dicembre. Dopo quasi cinque anni la collezione del Museo degli Strumenti per il Calcolo torna alla Cittadella Galileiana, la sua storica sede, con un nuovo allestimento: la mostra Non solo calcolo – vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di Internet. Orario estivo (1 giugno – 30 settembre): dal lunedì al sabato 16 – 19
- dal 1 settembre al 31 ottobre, dalle 15 alle 18, presso la Cittadella Galileiana in via Bonanno Pisano 2, riapre la mostra Segreti del corpo. Un viaggio nell’anatomia umana attraverso la medicina e l’archeologia. La mostra propone un itinerario alla scoperta del corpo umano nei suoi aspetti morfologici e patologici, all’interno di una prospettiva storica attraverso reperti archeologici. Il visitatore è guidato alla scoperta dei segreti del corpo umano, evidenziando il ruolo che la città di Pisa ha avuto nella rivoluzione della conoscenza dell’anatomia grazie alla costruzione del Teatro Anatomico, voluto da Cosimo I dei Medici, nel quale Vesalio nel 1544 insegnò la pratica di dissezione dei cadaveri
- dal 3 settembre al 19 ottobre a Palazzo Senza Tempo in via Carraia 13 a Peccioli si potrà visitare la mostra del fumettista ed illustratore Lorenzo Mattotti, Un Fantastico Altrove. Un viaggio immaginifico che abbraccia le grandi storie fantastiche della letteratura, da “Hansel e Gretel” a “I Viaggi di Gulliver”, passando per “Freud”, “Pinocchio”, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” e “The Raven”. Ogni tappa vuole essere una finestra aperta su un mondo che è al tempo stesso fiaba, simbolo e memoria, narrato con il suo tratto inconfondibile – forte ma leggero, dolce e imperativo
- dal 4 settembre al 28 settembre, la Chiesa della Spina ospiterà la videoinstallazione Nunc Stans. Eterno Presente di Nicola Raffaetà. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’installazione si articola in una selezione di opere di videoarte dedicate al tema della sacralità dell’istante, con uno sguardo che unisce spiritualità, arte classica e contemporaneità
- dal 5 settembre al 27 settembre, il Fortilizio della Cittadella ospiterà la grande mostra personale di opere di Alfredo Catarsini. Il Novecento di Catarsini. Dalla macchia alla macchina è il titolo della mostra itinerante dedicata al grande maestro viareggino. La mostra sarà visitabile il giovedì ed il venerdì dalle 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; negli stessi orari sarà possibile accedere anche alla Torre Guelfa
- dal 10 settembre al 30 settembre, la Aorta Social Art Gallery in corso Italia a Pisa, ospiterà la mostra Ex Contactu. Reliquie di dolore, amore e piacere dell’artista Maria Gvardeitseva. La mostra Ex Contactu esplora come il corpo diventi sacro non attraverso il distacco o l’idealizzazione, ma attraverso l’esperienza emotiva diretta. Orari: tutti i giorni dalle 12 alle 20 Costo: 10€ (adulti), 8€ (12-18 anni), 5€ (bambini sotto i 12 anni)
- dal 14 settembre al 7 ottobre a Crespina, per l’evento Passeggiate e non solo edizione autunno 2025, negli oratori di San Rocco e vecchio San Michele sarà aperta la mostra fotografica Ogni foglia un suono. Pittura, scultura, musica
- dal 19 settembre al 12 ottobre al Bastione del Parlascio di Pisa, prende forma Uncoded, progetto che mette in relazione arte, digitale e linguaggi computazionali. Attraverso estratti video diffusi sui totem multimediali cittadini, Uncoded porta l’arte digitale nello spazio urbano come forma di comunicazione coordinata, a servizio della mostra internazionale Unframed – Verso una Nuova Realtà, nell’ambito della terza edizione di Vicine Distanze, dedicata quest’anno al tema dell’acqua
- dal 19 settembre al 6 gennaio 2026 torna la mostra archeologica Dimore Eterne. I tumuli etruschi delle Colombaie di Volterra in una nuova veste espositiva nella suggestiva cornice della Gipsoteca di arte antica e antiquarium di Pisa in piazza San Paolo all’Orto, 20
- dal 20 settembre al 16 novembre, il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi ospita la mostra Pisa Sporting Club. Una storia di immagini, un racconto inedito che ripercorre la storia del Pisa Sporting Club nei suoi 116 anni di vita. Orari: 20 – 30 settembre: lunedì chiuso; da martedì a venerdì, dalle 10 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 20. 1 ottobre – 16 novembre: lunedì, dalle 9 alle 13; da martedì a venerdì, dalle 9 alle ore 19; sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 19
- dal 26 settembre alle 9 al 10 ottobre, in occasione delle celebrazioni dei 550 anni della costituzione ufficiale dell’attuale Consorzio di Bonifica basso Valdarno, il Comune di Pisa ha realizzato la mostra fotografica Pisa e le sue acque. Secoli di convivenza. La stessa sarà visitabile nella saletta dell’atrio di Palazzo Gambacorti e rimarrà aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato (07.30-19.30, ingresso gratuito)
- dal 27 settembre all’8 ottobre, GAMeC CentroArteModerna di Pisa è lieto di annunciare il gradito ritorno di Marta Della Croce, artista pisana di rara intensità espressiva, che dopo anni di silenzio creativo torna a esporre nella sua città natale con una mostra personale dal titolo evocativo: Lo chiamerò vivere. Orari: martedì-sabato 10-12:30 e 16-18:30; apertura straordinaria domenica 28 settembre e 5 Ottobre 2025 16-18:30; chiuso lunedì
Le info su alcune sagre, feste e festival sono tratte dal sito www.sagretoscane.comLast modified: Settembre 26, 2025