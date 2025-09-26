Montescudaio celebra il Vino DOC con la 57ª Festa del Vino (2-5 ottobre 2025)

Written by admin• 11:07 am• Montescudaio, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

MONTESCUDAIO – Montescudaio si prepara a celebrare il Vino Montescudaio DOC con la 57ª edizione della Festa del Vino, in programma dal 2 al 5 ottobre 2025. Quattro giorni di degustazioni, musica, arte e iniziative per grandi e piccoli animeranno il centro storico, mettendo al centro la tradizione vitivinicola e la cultura locale.

Si parte giovedì 2 con l’inaugurazione del restauro della statua “Porta di Bacco” e la presentazione del libro Il profumo delle parole. Venerdì 3 spazio alla natura con la “Passeggiata nelle vigne” e alla musica con la banda Monterosso.

Sabato 4 il cuore della festa: apertura degli stand, degustazioni guidate, aree giochi per bambini e un ricco programma musicale e spettacoli per tutte le età. Domenica 5 chiusura con la “vino bike”, sport, arte, musica dal vivo e fuochi d’artificio a coronamento dell’evento.

«La Festa del Vino Montescudaio DOC celebra tradizione, passione e identità del nostro territorio, unendo sapori, arte e musica in un’esperienza per tutta la comunità», dichiara il sindaco Loris Caprai.

Last modified: Settembre 26, 2025