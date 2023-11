CardioPentathlon 2023: la Scuola di specializzazione in Cardiologia di Pisa al primo posto in Italia

Scritto da admin• 1:08 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – La Scuola di specializzazione in Cardiologia dell’Università di Pisa ha vinto la competizione CardioPentathlon 2023 – una gara sulle conoscenze cardiologiche organizzata dalla Sic-Società italiana di cardiologia e alla sua terza edizione – in cui si affrontano squadre composte da 5 medici in formazione specialistica provenienti da tutte le 40 Scuole italiane.

La scuola pisana (composta dai dottori Federico Fiorentini, Francesco Gentile, Alessandro Parlato, Pietro Paolo Tamborrino e Carlo Vitale e diretta dal professore Raffaele De Caterina, direttore dell’Unità operativa di Cardiologia 1 dell’Aoup) si è classificata al primo posto, seguita dalla Scuola di Napoli Federico II e dalla Scuola di Perugia.

Per questa edizione, la prima fase ha coinvolto tutte le Scuole in una sfida online su 5 temi (Cardiologia clinica, Elettrocardiografia, Imaging cardiovascolare, Elettrofisiologia ed Emodinamica). Le prime sei Scuole classificate alla fase online (Milano Humanitas, Milano San Raffaele, Napoli Federico II, Perugia, Pisa, Torino) sono state poi ammesse alla fase finale, svoltasi in presenza a Roma il 3 e il 4 novembre scorsi. In quest’occasione i finalisti si sono sfidati in una serie di quiz a risposta multipla sulle più recenti Linee guida internazionali.

La classifica finale ha visto primeggiare su tutti la Scuola di Cardiologia di Pisa.

I vincitori sono stati premiati a Roma e si sono aggiudicati ciascuno un elettrocardiografo professionale di ultima generazione.

Nella foto sopra la premiazione:,da sinistra a destra, i dottori Carlo Vitale, Federico Fiorentini, Pietro Paolo Tamborrino, Alessandro Parlato e Francesco Gentile

Last modified: Novembre 6, 2023