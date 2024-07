Capanne. Bar tutto gratis per i lavoratori. Confcommercio: “Iniziativa lodevole, ma rispettiamo le regole”

Scritto da admin• 11:34 am• Pisa, Attualità

MONTOPOLI – “Quella ideata dal diacono Tommaso Giani è una lodevole iniziativa di solidarietà rivolta ai lavoratori, per questo come associazione siamo disponibili a sostenere e a rendere possibile. A condizione che si operi nella legalità e che si rispettino le regole fondamentali della somministrazione”.



Queste le parole del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli secondo cui solidarietà e rispetto delle norme non sono in alcun modo in contrasto: “Apprezziamo sinceramente l’impegno personale e lo spirito con il quale Giani ha deciso di realizzare questo piccolo punto ristoro, a vantaggio dei tanti lavoratori del centro logistico di Capanne. Nell’interesse e a garanzia di tutti, ci teniamo però a sottolineare che anche questa attività di somministrazione, per quanto si svolga in forma gratuita, non può essere improvvisata né lasciata al caso, ma deve essere realizzata nel rispetto delle normative in vigore, in particolare quelle igienico-sanitarie e siamo certi che Giani condividerà con noi questo specifico aspetto”.

“Visto che si riscontra l’esigenza e la necessità di realizzare un punto ristoro in quella zona, che rappresenta anche un prezioso servizio e un presidio di socialità ed aggregazione, come Confcommercio mettiamo a disposizione i nostri tecnici, in modo che questa opportuna iniziativa si svolga nel rispetto delle regole e nella massima tranquillità di tutti. Nelle prossime ore contatteremo Giani e ci metteremo a sua disposizione” – conclude il direttore Pieragnoli.

Last modified: Luglio 18, 2024