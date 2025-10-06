Campionato toscano di Prima Categoria: ecco i risultati

Written by Leonardo Miraglia• 10:57 am• Pisa, Sport

Pisa (lunedì, 6 ottobre 2025) — Il 5 ottobre si sono svolti gli incontri della III giornata del campionato toscano di Prima Categoria.

Questi sono i risultati delle partite che hanno visto competere le squadre pisane e le conseguenti classifiche:

Girone A

Atletico Lucca vs Migliarino Vecchiano : F. Stefani, A. Berrettini 2-0 M. Baldacci MVP: Filippo Stefani (Atletico Lucca)

: F. Stefani, A. Berrettini M. Baldacci MVP: (Atletico Lucca) Calci 2016 vs Romagnano Calcio: F. Perrone, M. Ghelardoni 2-1 N. Banti

Girone B

Fornacette Casarosa vs Prato Nord : 0-3 N. Calamai (18′ pt), M. Lunardi, E. Sow MVP: Niccolò Calamai (Prato Nord)

: N. Calamai (18′ pt), M. Lunardi, E. Sow MVP: (Prato Nord) Marginone 2000 vs Bellaria Cappuccini : L. Pagnini 1-1 C. Bullari

: L. Pagnini C. Bullari San Miniato vs AM Aglianese : 0-1 N. Bellini (17′ st) MVP: Niccolò Bellini (AM Aglianese)

: 0-1 N. Bellini (17′ st) MVP: (AM Aglianese) Stella Rossa vs Montagna Pistoiese : M. Maccari, Autogol, R. Masha, M. Maccari 4-1 J. Ferrari MVP: Mirko Maccari (Stella Rossa)

: M. Maccari, Autogol, R. Masha, M. Maccari J. Ferrari MVP: (Stella Rossa) Viaccia Calcio vs Staffoli: A. Calamai (23′ st) 1-0

Girone D

Acciaiolo Calcio vs Vada 1963 : T. Bruzzone 1-2 D. Francalacci, D. Chiappini

: T. Bruzzone D. Francalacci, D. Chiappini Donoratico vs Atletico Etruria : C. Perciavalle, Autogol 2-2 A. Giorgi, R. Orfei

: C. Perciavalle, Autogol A. Giorgi, R. Orfei Forcoli Valdera 1921 vs Selvatelle : 0-1 M. Vaira

: M. Vaira Pecciolese vs Capannoli San Bartolomeo : N. Cardini (9′ pt), S. D’Amore (46′ st) 2-2 G. Migliarini, D. Ribechini

: N. Cardini (9′ pt), S. D’Amore (46′ st) G. Migliarini, D. Ribechini Pomarance vs Geotermica : 0-0

: Venturina Calcio vs Ponsacco 1920: M. Neri (20′ st), A. Martini 2-1 L. Monopoli (35′ st) MVP: Antonio Martini (Venturina Calcio)

Tutte le info a cura di www.tuttocampo.it

