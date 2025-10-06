Written by Ottobre 6, 2025 10:57 am Pisa, Sport

Campionato toscano di Prima Categoria: ecco i risultati

HomePisa, SportCampionato toscano di Prima Categoria: ecco i risultati

Pisa (lunedì, 6 ottobre 2025) — Il 5 ottobre si sono svolti gli incontri della III giornata del campionato toscano di Prima Categoria.

di Leonardo Miraglia

Questi sono i risultati delle partite che hanno visto competere le squadre pisane e le conseguenti classifiche:

Girone A

  • Atletico Lucca vs Migliarino Vecchiano: F. Stefani, A. Berrettini 2-0 M. Baldacci MVP: Filippo Stefani (Atletico Lucca)
  • Calci 2016 vs Romagnano Calcio: F. Perrone, M. Ghelardoni 2-1 N. Banti

Girone B

  • Fornacette Casarosa vs Prato Nord: 0-3 N. Calamai (18′ pt), M. Lunardi, E. Sow MVP: Niccolò Calamai (Prato Nord)
  • Marginone 2000 vs Bellaria Cappuccini: L. Pagnini 1-1 C. Bullari
  • San Miniato vs AM Aglianese: 0-1 N. Bellini (17′ st) MVP: Niccolò Bellini (AM Aglianese)
  • Stella Rossa vs Montagna Pistoiese: M. Maccari, Autogol, R. Masha, M. Maccari 4-1 J. Ferrari MVP: Mirko Maccari (Stella Rossa)
  • Viaccia Calcio vs Staffoli: A. Calamai (23′ st) 1-0

Girone D

  • Acciaiolo Calcio vs Vada 1963: T. Bruzzone 1-2 D. Francalacci, D. Chiappini
  • Donoratico vs Atletico Etruria: C. Perciavalle, Autogol 2-2 A. Giorgi, R. Orfei
  • Forcoli Valdera 1921 vs Selvatelle: 0-1 M. Vaira
  • Pecciolese vs Capannoli San Bartolomeo: N. Cardini (9′ pt), S. D’Amore (46′ st) 2-2 G. Migliarini, D. Ribechini
  • Pomarance vs Geotermica: 0-0
  • Venturina Calcio vs Ponsacco 1920: M. Neri (20′ st), A. Martini 2-1 L. Monopoli (35′ st) MVP: Antonio Martini (Venturina Calcio)

Tutte le info a cura di www.tuttocampo.it

Last modified: Ottobre 6, 2025
Previous Story
Altra sconfitta per il Tuttocuoio
Next Story
Seconda Categoria Toscana, questi i risultati della III giornata

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti