Campionato toscano di Prima Categoria: ecco i risultati

Pisa (lunedì, 6 ottobre 2025) — Il 5 ottobre si sono svolti gli incontri della III giornata del campionato toscano di Prima Categoria.
di Leonardo Miraglia
Questi sono i risultati delle partite che hanno visto competere le squadre pisane e le conseguenti classifiche:
Girone A
- Atletico Lucca vs Migliarino Vecchiano: F. Stefani, A. Berrettini 2-0 M. Baldacci MVP: Filippo Stefani (Atletico Lucca)
- Calci 2016 vs Romagnano Calcio: F. Perrone, M. Ghelardoni 2-1 N. Banti
Girone B
- Fornacette Casarosa vs Prato Nord: 0-3 N. Calamai (18′ pt), M. Lunardi, E. Sow MVP: Niccolò Calamai (Prato Nord)
- Marginone 2000 vs Bellaria Cappuccini: L. Pagnini 1-1 C. Bullari
- San Miniato vs AM Aglianese: 0-1 N. Bellini (17′ st) MVP: Niccolò Bellini (AM Aglianese)
- Stella Rossa vs Montagna Pistoiese: M. Maccari, Autogol, R. Masha, M. Maccari 4-1 J. Ferrari MVP: Mirko Maccari (Stella Rossa)
- Viaccia Calcio vs Staffoli: A. Calamai (23′ st) 1-0
Girone D
- Acciaiolo Calcio vs Vada 1963: T. Bruzzone 1-2 D. Francalacci, D. Chiappini
- Donoratico vs Atletico Etruria: C. Perciavalle, Autogol 2-2 A. Giorgi, R. Orfei
- Forcoli Valdera 1921 vs Selvatelle: 0-1 M. Vaira
- Pecciolese vs Capannoli San Bartolomeo: N. Cardini (9′ pt), S. D’Amore (46′ st) 2-2 G. Migliarini, D. Ribechini
- Pomarance vs Geotermica: 0-0
- Venturina Calcio vs Ponsacco 1920: M. Neri (20′ st), A. Martini 2-1 L. Monopoli (35′ st) MVP: Antonio Martini (Venturina Calcio)
Tutte le info a cura di www.tuttocampo.it