Seconda Categoria Toscana, questi i risultati della III giornata

Written by Leonardo Miraglia

Pisa (lunedì, 6 ottobre 2025) — Il campionato di Seconda Categoria dell’area toscana ha visto svolgersi gli incontri della III giornata, tra venerdì 3 e domenica 5 ottobre hanno avuto luogo i match che hanno avuto come protagoniste le squadre pisane.

Questi i risultati:

Girone G

Aurora Montaione vs Corazzano : 0-1 E. Nencioni (12′ st) MVP: Edoardo Nencioni (Corazzano)

: E. Nencioni (12′ st) MVP: (Corazzano) Atletico Cascina vs Crespina Calcio : D. Dolfi 1-2 F. Melani (25′ pt), F. Melani (23′ st) MVP: Fabio Melani (Crespina Calcio)

: D. Dolfi F. Melani (25′ pt), F. Melani (23′ st) MVP: (Crespina Calcio) Capanne Calcio 1989 vs Castelfranco Calcio : M. Puccioni (36′ pt), M. Puccioni (5′ st), M. Puccioni (Rig.) (29′ st), M. Guerrucci 4-2 N. Raffa (35′ st), D. Rinaldi (40′ st) MVP: Marco Puccioni (Capanne Calcio 1989)

: M. Puccioni (36′ pt), M. Puccioni (5′ st), M. Puccioni (Rig.) (29′ st), M. Guerrucci N. Raffa (35′ st), D. Rinaldi (40′ st) MVP: (Capanne Calcio 1989) Pisa Ovest vs La Corte : M. Giacomelli 1-0

: M. Giacomelli Ponte a Cappiano vs San Prospero Navacchio : L. Mecca 1-0

: L. Mecca Santa Maria a Monte vs Sanromanese Valdarno : M. Scirocco, A. Salvatore 2-1 MVP: Alessandro Salvatore (Santa Maria a Monte)

: M. Scirocco, A. Salvatore MVP: (Santa Maria a Monte) Sextum Bientina vs Porta a Lucca : V. Chessa 1-1 M. Bahiti

: V. Chessa M. Bahiti Tirrenia vs Pontasserchio: L. Lubrani, L. Lubrani 2-0 MVP: Leonardo Lubrani (Tirrenia)

Girone H

Castelnuovo Val di Cecina vs Collesalvetti : S. Becherini, X. Mimini (Rig.) 2-2 B. Bruna, M. Buffolino MVP: Brayan Bruna (Collesalvetti)

: S. Becherini, X. Mimini (Rig.) B. Bruna, M. Buffolino MVP: (Collesalvetti) Terricciola 1975 vs Riotorto : L. Ciardelli 1-0

: L. Ciardelli Volterrana 2016 vs San Vincenzo Calcio: K. Doda, R. Geri Bartolini. D. Dinoia 3-2 G. Petri, T. Ferrari MVP: Kevin Doda (Volterrana 2016)

