Seconda Categoria Toscana, questi i risultati della III giornata

Pisa (lunedì, 6 ottobre 2025) — Il campionato di Seconda Categoria dell’area toscana ha visto svolgersi gli incontri della III giornata, tra venerdì 3 e domenica 5 ottobre hanno avuto luogo i match che hanno avuto come protagoniste le squadre pisane.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati:
Girone G
- Aurora Montaione vs Corazzano: 0-1 E. Nencioni (12′ st) MVP: Edoardo Nencioni (Corazzano)
- Atletico Cascina vs Crespina Calcio: D. Dolfi 1-2 F. Melani (25′ pt), F. Melani (23′ st) MVP: Fabio Melani (Crespina Calcio)
- Capanne Calcio 1989 vs Castelfranco Calcio: M. Puccioni (36′ pt), M. Puccioni (5′ st), M. Puccioni (Rig.) (29′ st), M. Guerrucci 4-2 N. Raffa (35′ st), D. Rinaldi (40′ st) MVP: Marco Puccioni (Capanne Calcio 1989)
- Pisa Ovest vs La Corte: M. Giacomelli 1-0
- Ponte a Cappiano vs San Prospero Navacchio: L. Mecca 1-0
- Santa Maria a Monte vs Sanromanese Valdarno: M. Scirocco, A. Salvatore 2-1 MVP: Alessandro Salvatore (Santa Maria a Monte)
- Sextum Bientina vs Porta a Lucca: V. Chessa 1-1 M. Bahiti
- Tirrenia vs Pontasserchio: L. Lubrani, L. Lubrani 2-0 MVP: Leonardo Lubrani (Tirrenia)
Girone H
- Castelnuovo Val di Cecina vs Collesalvetti: S. Becherini, X. Mimini (Rig.) 2-2 B. Bruna, M. Buffolino MVP: Brayan Bruna (Collesalvetti)
- Terricciola 1975 vs Riotorto: L. Ciardelli 1-0
- Volterrana 2016 vs San Vincenzo Calcio: K. Doda, R. Geri Bartolini. D. Dinoia 3-2 G. Petri, T. Ferrari MVP: Kevin Doda (Volterrana 2016)
Tutte le info a cura di www.tuttocampo.itLast modified: Ottobre 6, 2025