Campionati studenteschi Bocce di Petanque: trionfano i ragazzi dell'”Istituto V. Galilei”

Written by Redazione• 10:18 am• Pisa, Sport

PISA – Si sono svolti venerdì scorso i campionati studenteschi di bocce, specialità petanque, tra gli istituti delle scuole medie della Provincia di Pisa.

Organizzati per il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione tra il Provveditorato agli studi, la Federazione Italiana Bocce Toscana e la società sportiva Asd Pisa Bocce, l’evento è stato inserito all’interno della festa di S. Ubaldo che si svolge sul Viale delle Piagge.

Quest’anno si sono affrontate cinque squadre (miste), con la presenza complessiva di quaranta ragazzi e ragazze delle scuole Fucini (con una squadra delle centrali e una squadra delle succursale) Galilei, Toniolo e Tongiorgi. Dopo una mattinata di gare in cui le squadre delle scuole si sono affrontate in partite individuali, a coppie e a terne, a vincere l’edizione 2025/26 sono stati i ragazzi delle Vincenzo Galilei, guidati dal Prof. Edoardo Viavaca, che lo scorso anno chiusero al secondo posto. Seconda posizione per i campioni in carica delle Toniolo, mentre al terzo posto hanno chiuso le Tongiorgi. Presenti alle premiazioni il Prof. Silvio Tintori (resp. sportivo provveditorato agli studi), Carlo Lazzeroni (Responsabile Progetto Scuole FIB Toscana) e Paolo Duè (Presidente Asd Pisa Bocce), che hanno assicurato la volontà di proseguire in questa proposta unica nel panorama toscano e italiano, che sta coinvolgendo sempre più scuole.

Questo elenco completo delle squadre e degli studenti partecipanti:

I.C. “Fucini” (Centrale): Franchi Zeno, Pittalà Mattia, Bouazizi Karim, Ilya Salnikau, Campennì Rebecca, Di Donato Serena, Langone Dalia, Picardo Carlotta.

I.C. “Fucini” (Succursali): Colombini Zeno, Malfatti Lorenzo, Vigilucci Davide, Quattrini Edoardo, Pancrazi Tecla, Baldassarri Elisa, Indino Lara, Curato Martina.

I.C. “Vincenzo Galilei”: Vuozo Martina,Piendibene Anna, Di Ruscio Daniele, Diciotti Giorgio, Faeti Giacomo, Panizzi Diego, Perrone Federico, Elsinura Sabrina.

C. “Tongiorgi”: Grecchi Marco, Micelli Zoe, Dani Elisabetta, Benedetti Lorenzo, Fornaciai Ginevra, Xiaxhi Michele, Gaspare Giada, Zanobini Alessandro.

I.C. “Toniolo”: Corbinelli Tommaso, Falossi Riccardo, Frangioni Gabriele, Menno Margherita, Michelotti Emma, Monacci Anita, Salvatori Alessia.

Last modified: Maggio 30, 2026