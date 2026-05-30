80 anni di Repubblica alla Domus Mazziniana. Davide Giacalone presenta in anteprima nazionale “Unità, Libertà, Repubblica”

Written by Redazione• 10:21 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la Domus Mazziniana di Pisa presenta un calendario di eventi per tutto il mese di giugno a partire proprio dal 2 giugno per ricordare

Martedì 2 giugno, alle ore 10, presso la sede della Domus Mazziniana (e in diretta sui canali social dell’istituto), si terrà la conferenza di Davide Giacalone, direttore del quotidiano La Ragione e vicepresidente della Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica economia e storia di Roma. L’intervento di Giacalone si inserisce nel ciclo “Clioscopio – le domande del presente, lo sguardo della Storia“

Durante l’incontro, moderato dal direttore della Domus Mazziniana Pietro Finelli, Davide Giacalone presenterà in anteprima nazionale il suo ultimo volume (edito da Rubbettino), un’opera che rilegge la nostra storia attraverso le “tre grandi R“: il Risorgimento, la Resistenza e la Repubblica.

Il libro si distingue per una tesi provocatoria ma stimolante: il progresso italiano non è stato opera di masse uniformi, ma di minoranze coraggiose e composite. Gruppi di donne e uomini che, pur nelle loro divergenze, hanno saputo incarnare le energie migliori del Paese, costruendo il futuro contro ogni fatalismo. Più che un saggio accademico, il nuovo lavoro di Giacalone — già stretto collaboratore di Giovanni Spadolini — è una “sollecitazione alla memoria”. L’autore mette in guardia dal rischio dell’oblio:

«Né la libertà né il benessere sono diritti acquisiti. Sono ideali che ogni giorno devono essere sospinti in avanti, per evitare che rinculino pericolosamente sotto il peso di miti cui l’ignoranza consegna il fascino dell’illusione».

Informazioni sull’evento

Data: Martedì 2 giugno 2026

Martedì 2 giugno 2026 Orario: 10.00

10.00 Luogo: Domus Mazziniana, Pisa (e in streaming sui canali social della Domus)

Domus Mazziniana, Pisa (e in streaming sui canali social della Domus) Contatti: eventi@domusmazziniana.it – tel. 05024174

Last modified: Maggio 30, 2026