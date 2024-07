Scritto da admin• 4:54 pm• Pisa, Cronaca, Cronaca, Pontedera

PONTEDERA – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 15,55 in Viale America nel Comune di Pontedera per incendio camion.



Il personale, in breve tempo, ha estinto le fiamme che avevano completamente avvolto il mezzo. Sono in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei luoghi dell’intervento. Sul posto la radiomobile dei CC di Pontedera.

Last modified: Luglio 16, 2024