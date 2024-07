Stadio. Biondi (Pd): “Silenzio colpevole del’Amministrazione Conti”

Scritto da admin• 4:50 pm• Pisa, Politica

Dura polemica del consigliere del Pd che è anche vicepresidente della Commissione Urbanistica del Comune

PISA – Dura polemica del consigliere Marco Biondi (Pd), sullo stadio. “Ennesima cancellazione – attacca l’ìesponente dem, nela foto –della prima commissione Urbanistica con in discussione lo stato sul rilascio del permesso a costruire per il Pisa Training Center, la perizia sulla valutazione economica dell’Arena Garibaldi affidata a professionisti esterni, i lavori da eseguirsi presso lo stadio in queste settimane prima dell’inizio del campionato.

Rimango basito che mi venga comunicato che una Commissione richiesta da tempo e calendarizzata per il 18 luglio venga cancellata a pochi giorni dal suo svolgimento. Se l’amministrazione comunale guidata da Michele Conti è in difficolta per quanto riguarda l’iter autorizzativo del Pisa Training Center, si prevedeva il rilascio nei primi mesi del 2024 e poi a giugno, si venga comunque a relazionare in commissione sullo stato della perizia dello stadio visto che a novembre 2023 si sosteneva che la perizia sulla valutazione economica dell’Arena era stata affidata a professionisti esterni, dopo 8 mesi è stata fatta? Durante l’ultima partita di campionato con il Sudtirol i tifosi avevano sollecitato e inviato le varie componenti “a lavorare per una curva a capienza popolare”, anche dopo l’ampliamento del cosiddetto curvino. Si possono dare risposte a queste richieste o continuiamo a trincerarsi nel silenzio? Vista la squadra in ritiro a Bormio, l’uscita del calendario per il prossimo campionato e l’arrivo di un allenatore, Inzaghi, che fa ben sperare credo sia poco rispettoso verso i tifosi cancellare una commissione prevista e non dare risposte adeguate a chi le chiede”.

Last modified: Luglio 16, 2024