CalcInsieme: “Con la Sindaco Ricotta calpestata la prassi istituzionale”

Written by Redazione• 11:17 am• Calci, Attualità, Politica

CALCI – “Nel Comune di Calci, governato dalla Sindaco Ricotta, si è assistito a un fatto grave che mortifica il ruolo della minoranza evidenziando quale sia il concetto di democrazia del primo cittadino. La rottura netta di una consolidata prassi istituzionale, sempre rispettata dalle amministrazioni precedenti“.



“Con Ricotta, infatti, la presidenza della Commissione Affari Generali non viene più attribuita alla minoranza, ma alla maggioranza. La Commissione è un luogo dove non si esercita il potere, ma dove vengono esaminati gli atti che successivamente approdano in Consiglio comunale. È quindi un luogo delle istituzioni ed è proprio per questo che la presidenza è sempre stata riconosciuta alla minoranza. È sempre stato un gesto di rispetto del ruolo delle opposizioni, una prassi consolidata che tutte le amministrazioni hanno saputo preservare”, continua la nota di CalciInsieme -.con la Sindaco Ricotta, invece, è stata rovesciata completamente questa prassi e, in modo vergognoso, sono stati occupati i ruoli da sempre riconosciuti alla minoranza“.

“Si tratta di una decisione grave, un atto che indebolisce il principio di equilibrio tra maggioranza e opposizione e rappresenta un evidente arretramento sul piano istituzionale. È una scelta politica precisa, che rivela un’idea delle istituzioni come spazi da occupare, anziché come ruoli da rispettare. Una scelta che non rafforza le istituzioni, ma le piega alla logica della maggioranza. Un comportamento che racconta, meglio di tante parole, il modo in cui questa amministrazione interpreta la democrazia e concepisce il rapporto con l’opposizione. È una vergogna che dimostra, ancora una volta, che non servono proclami ma una sana democrazia dentro le istituzioni.“, conclude la nota firmata dai consiglieri di CalcInsieme Valter Mignani, Serena Sbrana, David Buselli e Graziano Poli

Last modified: Luglio 23, 2026