Written by Marzo 10, 2026 4:11 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Pisa, calano le imprese under 35 ma le nuove attività superano le chiusure

HomePisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGEPisa, calano le imprese under 35 ma le nuove attività superano le chiusure

PISA- Nel 2025 nella provincia di Pisa si registra un lieve calo delle imprese guidate da giovani under 35, ma con un dato positivo: le nuove aperture superano nettamente le cessazioni. È quanto emerge dall’analisi realizzata dall’Istituto di Studi e Ricerche (ISR) e dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

A fine anno le imprese giovanili pisane risultano 2.920, in diminuzione dell’1,7% rispetto al 2024. Nel corso dell’anno sono state 591 le nuove iscrizioni a fronte di 235 cessazioni, con un saldo positivo di 356 attività. La diminuzione complessiva è legata soprattutto al progressivo invecchiamento dei titolari, che superando i 35 anni escono dalla categoria statistica delle imprese giovanili pur continuando l’attività.

L’incidenza delle imprese under 35 sul totale provinciale si attesta al 7,1%. Il commercio resta il settore con la maggiore presenza di giovani imprenditori, sebbene in lieve contrazione. In crescita invece i servizi alle imprese, che si confermano uno dei comparti più dinamici, mentre il turismo mostra una sostanziale stabilità. Leggera flessione per costruzioni e industria, con l’agricoltura che mantiene livelli quasi invariati.

Dal punto di vista territoriale la presenza di imprese giovanili è diffusa in tutta la provincia: si registra una lieve diminuzione nell’area pisana, stabilità nella Valdera e valori relativamente più elevati nelle zone meno urbanizzate come la Val di Cecina, dove l’incidenza raggiunge il 7,8%.

Secondo Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, «non siamo di fronte a un calo dello spirito imprenditoriale dei giovani, ma a una trasformazione strutturale: si avvia un’impresa in età più avanzata e quindi si esce prima dalle statistiche delle imprese under 35. Per questo è fondamentale rafforzare strumenti come formazione, accesso al credito e orientamento per favorire il ricambio generazionale e sostenere chi decide di fare impresa».

Last modified: Marzo 10, 2026
Previous Story
Calci, Valter Mignani annuncia la candidatura a sindaco con la lista civica “CalcInsieme”
Next Story
“Una fontana per San Giuliano”. Presentata la mozione per un concorso di idee dedicato alla riqualificazione del centro storico

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti