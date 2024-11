Calci: riqualificazione di Via Roma e nuovi progetti con fondi regionali e comunali

Written by admin• 2:03 pm• Attualità, Calci

CALCI – Il Comune di Calci ha recentemente ricevuto un contributo di 300mila euro dalla Regione Toscana, destinato al completamento dei lavori di riqualificazione di via Roma, il principale asse viario del paese, nel tratto tra via Brogiotti e via Ruschi.

A questo si aggiunge un ulteriore impegno da parte dell’amministrazione comunale di 70mila euro di fondi propri, con l’obiettivo di includere anche la valorizzazione di piazza Cavallotti nell’intervento.

“L’obiettivo è avviare il cantiere di via Roma entro la prossima primavera“, ha dichiarato Valentina Marras, assessora ai lavori pubblici. “Il progetto mira a uniformare l’intero asse viario e piazza Cavallotti, risolvendo le criticità della pavimentazione, in continuità con i lavori già realizzati quest’anno nel tratto dalla Certosa a via Brogiotti. Si tratta di un intervento atteso da tempo, e presenteremo le linee progettuali definitive alle attività economiche non appena avremo ricevuto tutte le valutazioni degli enti sovraordinati.“

Nel frattempo, proseguono anche altri lavori significativi in Valgraziosa. In particolare, sono in corso il consolidamento del parcheggio di via del Fienilaccio a Castelmaggiore e la costruzione del nuovo parcheggio pubblico di fronte alla nuova scuola media, realizzato da Unicoop Firenze.

Il consolidamento del parcheggio di Fienilaccio, che prevede un investimento di oltre 200mila euro, è finanziato con fondi del PNRR e risorse comunali. “Nonostante la complessità dell’opera e la necessità di approfondimenti tecnici e logistici, i lavori ora proseguono a ritmo spedito e si prevede che il parcheggio sarà fruibile a partire da febbraio“, ha spiegato Marras. “Ci scusiamo per i ritardi e ringraziamo i cittadini di Castelmaggiore per la loro pazienza e collaborazione.“

Inoltre, è in fase di ultimazione il parcheggio pubblico di fronte alla nuova scuola media, un’opera del valore di oltre 500mila euro che Unicoop Firenze sta realizzando e cedendo al Comune senza oneri. “Si tratta di un intervento che andrà a beneficio della scuola, delle attività commerciali e dell’intera comunità”, ha commentato il sindaco Massimiliano Ghimenti.

Ghimenti ha poi sottolineato l’importanza dei finanziamenti esterni per la realizzazione di opere pubbliche, in un periodo segnato da tagli ai trasferimenti statali ai comuni. “Abbiamo intercettato circa un milione di euro da fonti esterne per questi progetti, e continueremo a fare tutto il possibile per garantire risorse per lo sviluppo del nostro territorio”, ha concluso il sindaco.

