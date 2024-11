“Includere e recuperare la tradizione”, un progetto formativo ed inclusivo messo in campo dall’Istituto Alberghiero “G. Matteotti”

Written by admin• 2:08 pm• Cultura, Pisa

PISA – “Includere e recuperare la tradizione” è il percorso formativo ed inclusivo messo in campo dall’Istituto Alberghiero G. Matteotti presentato nella mattinata di venerdì 29 novembre finanziato dalla Regione Toscana.

“E‘ un progetto volto alle tradizioni locali e a far capire agli studenti quali sono le tradizioni alimentari. E’ nato dalla proposta fatta dai nostri docenti e accettato dalla Regione. I nostri studenti devono cercare di sapere quali elementi è possibile consumare inserendosi al meglio nel mondo della scuola conoscendo quei prodotti del territorio. La nostra scuola è all’avanguardia e cerca sempre di trovare delle soluzioni che ci permettono di emergere sul territorio“, afferma Salvatore Caruso preside dell’Alberghiero G. Matteotti.

Parola dunque al dirigente scolastico provinciale Andrea Simonetti: “Accogliamo con entusiasmo questo progetto, Il Matteotti è una delle principali scuole pisane che affrontare al meglio questo tipo di progetto. Noi come Provincia stiamo supportando la scuola per garantire a tutti gli studenti anche con bisogni speciali di portare a termine questi progetti. La Regione Toscana ci è sempre vicina ed ha manifestato anche in questa occasione l’attenzione verso la scuola e le tradizioni storiche del nostro territorio“.

Last modified: Novembre 29, 2024