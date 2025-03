Calci inaugura un nuovo punto di approvvigionamento idrico per la prevenzione incendi

Written by admin• 2:58 pm• Attualità, Calci

CALCI – L’amministrazione comunale di Calci ha inaugurato un nuovo punto di approvvigionamento idrico per i mezzi antincendio in località La Cagnola.

Questo impianto, realizzato in collaborazione con il Consorzio Acqua Valgraziosa ex-Mino Cei, offre diversi vantaggi: è strategicamente situato, garantisce rapida ricarica grazie all’alta pressione dell’acqua e utilizza una risorsa non potabile, senza gravare sull’acquedotto pubblico. L’impianto è alimentato dall’acquedotto ex-Mino Cei e comprende un’elettropompa, due serbatoi da 5.000 litri e un idrante per i mezzi antincendio.

Alla presentazione del nuovo punto di approvvigionamento hanno partecipato il sindaco Massimiliano Ghimenti, il responsabile regionale Francesco Drosera, l’assessore Luca Fanucci, il presidente del Consorzio Bonanni e altri rappresentanti locali. Durante l’incontro è stato sottolineato l’importanza di pianificare sistemi di approvvigionamento idrico indipendenti dagli acquedotti pubblici per la prevenzione incendi.

Il sindaco ha anche lanciato un appello per ridurre le tariffe per i presidi antincendio, poiché è ingiusto che i Comuni debbano pagare per l’acqua utilizzata in situazioni di emergenza, e ha invitato altri Comuni a creare invasi indipendenti dalla risorsa idropotabile.

Last modified: Marzo 21, 2025