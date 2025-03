Capodanno Pisano 2026: menù tematici nei ristoranti della città il 22 e 23 Marzo

Written by admin• 4:01 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Sabato 22 e domenica 23 marzo, cittadini e turisti avranno l’opportunità di assaporare nei ristoranti della città menù tematici “in stile pisano”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Confcommercio Pisa, Confesercenti Pisa e CNA Pisa, fa parte del programma del Capodanno Pisano 2026 (il programma completo è disponibile al link https://www.comune.pisa.it/Vivere-il-comune/Eventi/Capodanno-in-stile-pisano-il-programma-delle-iniziative). Più di 20 locali della città proporranno piatti tipici della tradizione pisana per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, offrendo menù speciali accompagnati da un apposito porta listino che include anche una spiegazione sul Capodanno pisano e sugli eventi in programma.

Questa mattina, nella Sala Umberto Moschini di Palazzo Gambacorti, sede del Museo delle tradizioni storiche, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa. Hanno partecipato l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini, l’assessore al turismo e al commercio, Paolo Pesciatini, il responsabile sindacale pubblici esercizi e la presidente di Confristoranti di Confcommercio Pisa, Luca Pisani e Daniela Petraglia, il presidente di Confesercenti Pisa, Fabrizio Di Sabatino, e il coordinatore sindacale area pisana di CNA Pisa, Simone Romoli.

“Il Capodanno pisano è una festa e, come tale, nel programma di eventi che abbiamo organizzato non potevano mancare appuntamenti legati al cibo e alla convivialità”, ha dichiarato Filippo Bedini, assessore alle tradizioni di Pisa. “Abbiamo deciso di rilanciare una tradizione che esisteva prima del Covid, ovvero il menù in stile pisano nei ristoranti della città. Un evento pensato per cittadini e turisti, che avranno la possibilità di riscoprire, conoscere e apprezzare i prodotti tipici e la nostra tradizione gastronomica. Abbiamo fornito ai ristoratori un porta listino speciale, con una spiegazione sulla storia e sul significato del Capodanno pisano e sugli eventi in programma“.

“Da tempo”, ha aggiunto Paolo Pesciatini, assessore al turismo e al commercio, “stiamo promuovendo la nostra città attraverso il patrimonio artistico, storico, naturalistico e, ovviamente, gastronomico. Recentemente, lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese ha sottolineato come a Pisa, oltre alla Torre, si possa scoprire un mondo enogastronomico eccezionale. Il 25 marzo, Capodanno Pisano, è un’opportunità unica per vivere una straordinaria esperienza di convivialità, gustando le eccellenze gastronomiche della nostra città“.

Ristoranti aderenti di Confcommercio Pisa: Ristorante La Pergoletta, Ristorante L’Artilafo, Ristorante La Tortuga, Osteria In Domo, Ristorante La Clessidra, Ristorante Poldino, Osteria Sottosella, Ristorante New Trinchetto, Spaghetteria Ir Tegame, Ristorante L’Europeo, Osteria I Santi, Ristorante Squisitia.

Ristoranti aderenti di Confesercenti Pisa: Osteria La Mescita, Ristorante La Buca di San Ranieri, Anita Osteria, Osteria San Paolo.

Ristoranti aderenti di CNA Pisa: Ristorante La Buca, Ristorante La Sosta, Ristorante Santa Maria, Erbaluigia Osteria Contemporanea, Porto Franco L’Enoteca.

Last modified: Marzo 21, 2025