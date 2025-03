“Pontedera ITS Academy Days”: un’opportunità di orientamento per gli studenti delle scuole superiori

Written by admin• 2:56 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Il “Pontedera ITS Academy Days” è un evento di orientamento organizzato dagli Istituti del Villaggio Scolastico di Pontedera che si terrà il 24 e 25 marzo. Durante queste giornate, gli studenti delle classi terze e quarte delle scuole superiori avranno l’opportunità di conoscere le offerte formative degli ITS Academy della Toscana, con incontri presso le Aule Magna degli istituti partecipanti.

L’evento è pensato per avvicinare i giovani al mondo degli Istituti Tecnici Superiori, che offrono formazione nei settori più innovativi e richiesti dal mercato del lavoro. Saranno previsti workshop, presentazioni e momenti di confronto con esperti, rappresentanti degli ITS Academy ed ex studenti, per aiutare gli studenti a scegliere il proprio percorso formativo e professionale.

Gli ITS Academy presenti all’evento includono:

ITS SATI Academy : specializzazione in ambito amministrativo e gestione aziendale.

: specializzazione in ambito amministrativo e gestione aziendale. ITS PRODIGI – Professione Digitale : formazione in ambito digitale, software e marketing.

: formazione in ambito digitale, software e marketing. ITS ATE – Accademia Tecnologica Edilizia : per chi desidera intraprendere una carriera nel settore edilizio e sostenibile.

: per chi desidera intraprendere una carriera nel settore edilizio e sostenibile. ITS PRIME per la Manutenzione Industriale : preparazione per la manutenzione e l’efficienza dei macchinari industriali.

: preparazione per la manutenzione e l’efficienza dei macchinari industriali. ITS M.I.T.A. – Made in Italy Tuscany Academy : orientato a eccellenza produttiva, design e marketing del “Made in Italy”.

: orientato a eccellenza produttiva, design e marketing del “Made in Italy”. ITS Energia e Ambiente : formazione sui temi energetici e ambientali, con focus sulle energie rinnovabili.

: formazione sui temi energetici e ambientali, con focus sulle energie rinnovabili. ITS E.A.T. – Eccellenza Agroalimentare Toscana : specializzazione in agroalimentare e tecnologie applicate all’agricoltura.

: specializzazione in agroalimentare e tecnologie applicate all’agricoltura. ITS VITA – Le nuove tecnologie della vita : per lavorare nel campo della biotecnologia e della medicina.

: per lavorare nel campo della biotecnologia e della medicina. ITS ISYL – Per la Mobilità Sostenibile : formazione per il settore della mobilità sostenibile e green technologies.

: formazione per il settore della mobilità sostenibile e green technologies. ITS TAB – Turismo, Arte e Beni Culturali: preparazione nella valorizzazione e gestione del patrimonio culturale.

L’evento si terrà su due giorni, durante i quali ogni Istituto del Villaggio Scolastico ospiterà un ITS che presenterà la propria offerta formativa a gruppi di studenti. Ogni classe avrà l’opportunità di partecipare a almeno due incontri, consentendo agli studenti di esplorare diverse opzioni per il loro futuro.

Con l’esperienza di eventi precedenti come il “Pontedera Orienta”, che quest’anno ha raggiunto la sua quarta edizione, gli studenti avranno la possibilità di ottenere una panoramica completa sulla formazione post-diploma in Toscana, aiutandoli a fare scelte informate per il loro futuro.

