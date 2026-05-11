Calci, alla Certosa arrivano le stelle della Scala: concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Written by Redazione• 2:49 pm• Calci, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI- Due prime parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, il violinista Francesco Manara e il violoncellista Massimo Polidori, insieme al pianista Claudio Voghera, saranno protagonisti venerdì 15 maggio alle ore 21 al Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci per uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta.

L’evento, ospitato nella suggestiva cornice della Certosa di Calci, porterà sul territorio pisano tre interpreti di fama internazionale uniti dalla lunga esperienza del Trio Johannes, ensemble nato ai tempi degli studi al Conservatorio Verdi di Torino e oggi presente sui principali palcoscenici della musica classica.

Il programma ruota attorno al celebre “Triplo concerto in do maggiore op. 56” di Ludwig van Beethoven, pagina rara e complessa del repertorio classico, composta per pianoforte, violino, violoncello e orchestra. Un’opera che richiede interpreti di altissimo livello tecnico ed espressivo, qualità che accomunano i tre solisti ospiti della serata.

Il concerto si aprirà con la prima esecuzione assoluta di “Lucciola, lucciola vien da me”, composizione del giovane autore Elia Dolfi, mentre il finale sarà affidato alla Sinfonia n.4 “Italiana” di Felix Mendelssohn-Bartholdy, tra le pagine più luminose e amate del repertorio romantico.

Francesco Manara e Massimo Polidori sono stati scelti personalmente da Riccardo Muti come prime parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e hanno collaborato nel corso della carriera con direttori del calibro di Daniel Barenboim, Myung-Whun Chung, Frans Bruggen e Semyon Bychkov.

Claudio Voghera, allievo di Aldo Ciccolini, è invece considerato uno dei pianisti italiani più apprezzati della sua generazione, vincitore di importanti concorsi internazionali e protagonista di un’intensa attività concertistica e cameristica.

I biglietti hanno un costo di 20 euro, con riduzioni previste per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze.

Prevendite online disponibili sui siti:

Per informazioni:

055 783374 – 333 7883225 (anche WhatsApp).

Last modified: Maggio 11, 2026